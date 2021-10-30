Четверо детей и двое взрослых погибли в ужасном пожаре на Чукотке

Село Инчоун и сгоревший до тла дом. Фото: предоставлено КП

В Чукотском АО произошла страшная трагедия: шесть человек погибли в бушующем пожаре. Горел двухэтажный жилой дом на улице Школьной в селе Инчоун. Огонь охватил здание в ночь на 30 октября, около полуночи. Причины не установлены. Погибли четверо детей, трое из них 2015, 2017, 2018 годов рождения, последнему ребенку было чуть больше года.

О происшествии сообщили в окружном МЧС Чукотки.

Еще двоим взрослым не удалось спастись из пожара, в ликвидации огня принимали участие добровольная пожарная команда села в составе четырех человек и шести волонтеров, привлекли две единицы техники.

Фото: предоставлено КП

На кадрах, предоставленных «КП – Владивосток», видно, что от дома ничего не осталось. Завал разбирают волонтеры. Пожар унес жизни людей вместе со зданием.

Фото: предоставлено КП

В пресс-службе добавили – тушили долго. Дело в том, что дом был с низкой огнестойкостью: построен из кирпичей и дерева. По информации ведомства, ликвидировано возгорание лишь к 10 часам утра 30 октября. Смерть четверых детей и двух женщин 1972 года рождения подтвердили в региональном СК РФ.

Прокуратура организовала проверку. При наличии оснований орган примет комплекс мер.

- На место происшествия запланирован вылет прокурора района, представителей иных правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

СКР по Чукотскому АО возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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