Опять? На Владивосток может обрушиться ледяной дождь

Ноябрь 2020 года закончился во Владивостоке сильным ледяным дождем, из-за которого пострадал весь город. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Первая декада ноября может запомниться Приморью своей непогодой, о которой сейчас пишут почти все синоптики и метеопорталы. «КП – Владивосток» собрала сводки с различных источников.

В первую очередь хочется отметить, что главный и официальный метеоисточний в Приморье – Примгидромет – ни о каких коллапсах не говорит. Наоборот, там специалисты отмечают о незначительных погодных изменениях.

– В этот период будут наблюдаться небольшие колебания температуры воздуха и кое-где в крае могут пройти небольшие осадки. Катаклизмы в данный период не ожидаются. Единственное, настораживает повышенная пожароопасность лесов, уже которую неделю подряд мы в оперативном режиме выпускаем штормовые предупреждения об этом неблагоприятном явлении, – говорит глава Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, для того, чтобы в край пришел сильный снегопад или холода, нужно чтобы к региону подошел холодный тропосферный циклон, рожденный над Северным Ледовитым океаном. Сейчас синоптики видят предпосылки зарождения такого циклона, но, судя по всему, его путь будет лежать в сторону Байкала.

Остальные же синоптики и порталы говорят обратное.

Так, «народный» синоптик, автор портала «Маглипогода» предупреждает, что всем надо приготовиться к удару стихии, так как 7 и 8 ноября ожидается настоящий коллапс. На регион может обрушиться ураганный и штормовой ветер с ледяным дождем и сильным снегом, сильные грозы и очень сильный дождь.

Похожий расклад – сильный ветер, обильные осадки, снег – можно увидеть и на разных погодных порталах.

Кто прав, покажет время, но в любом случае снег в ноябре для Приморья привычная картина, так что лучше «переобуться» с летней резины на зимнюю. Безопасней будет.

Прогноз на первую декаду ноября для Владивостока. Фото: windy.com

Прогноз на первую декаду ноября для Владивостока. Фото: gismeteo.ru

Прогноз на понедельник, 8 ноября, для Владивостока. Фото: accuweather.com

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