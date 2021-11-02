Житель Приморья столкнулся с амурским тигром в лесной чаще

Рандеву произошло в Тернейском районе. Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Неожиданная встреча произошла между приморцем и тигром – эти двое встретились в лесу в Тернейском районе края. Рядом с этим местом расположен Сихотэ-Алинский заповедник, поэтому, отмечают специалисты центра «Амурский тигр», ничего удивительного, что дикие кошки иногда выходят за его пределы.

Мужчина снял рандеву с хищником на видео, по нему заметно, как трясутся руки у человека. И это совсем не странно – встреча с хозяином тайги явно не развлекательное занятие.

«КП – Владивосток» и специалисты центра «Амурский тигр» напоминают, как себя вести, если вы попались на пути у тигра.

Предупреждением служит появление тигра на виду. Обычно зверь ведет себя скрытно. Он изучает людей по запахам, звукам, разглядывает из укрытий, получая всю необходимую ему информацию. Отклонение от этой нормы поведения должно настораживать – зверь потенциально опасен, необходимо принимать меры предосторожности.

Своим появлением тигр может предупреждать о находящихся неподалеку тигрятах или добыче. Но может быть и другая причина – зверь расценивает человека как нежелательного конкурента. Демонстративное появление тигра означает, что он не собирается охотиться на человека, но предупреждает, кто здесь хозяин. Поэтому следует покинуть опасный район и ни в коем случае не стрелять в тигра. К демонстративному поведению относится и рев тигра, который он издает, двигаясь параллельно человеку. Чаще это наблюдается в темное время суток. Прямой угрозы нападения в этом нет, но мощный рык вызывает сильный стресс. Таких хищников следует отпугивать, подтверждая силу и лидерство человека. Для этого нужно кричать, шуметь, стрелять вверх и без суеты и паники, ни в коем случае не убегая, покинуть опасное место.

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