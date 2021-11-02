Врачи Приморья борются за жизнь новорожденных, матери которых скончались от ковида до родов

Всего в России 760 тысяч беременных болеют ковидом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае ежедневно растет уровень заболеваемости ковидом. Особый урон принимают беременные женщины. Когда мать переносит инфекцию, риску подвергается и малыш, так как у женщины просто не хватает ресурсов выносить плод. За полтора года скончались три роженицы, в двух случаях удалось спасти детей. Сейчас врачи борются за жизнь новорожденных. Один ребенок рожден с недобором и нарушениями в развитии - от больной ковидом женщины.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, среди беременных женщин с разными сроками на 25% больше зараженных коронавирусом. Болезнь проходит у пациенток тяжелее, чем прошлой осенью.

- В реанимации на сегодняшний день находятся шесть женщин. И задача врачей – спасать жизнь и здоровье не только мамы, но и будущего ребенка. В России количество пациенток, которым потребовалась искусственная вентиляция легких, достигло 650 человек. В прошлом году больше 100 пациенток в регионах России не справились с заболеванием, - рассказали врачи клинического родильного дома №3 во Владивостоке.

Врачи владивостокского клинического родильного дома №3 ответили на вопросы в прямой трансляции Фото: Правительство Приморского края

Специалисты отметили, что только за полгода погибли три беременных женщины (лишь двое из трех детей удалось спасти). У ребенка в утробе начинается кислородное голодание, когда мама болеет ковидом:

- В целом в России материнская смертность выросла по отношению к данным прошлого года. Во-первых, это были непривитые женщины. Во-вторых, у этих женщин были сопутствующие заболевания – диабет, заболевания почек. Этим женщинам мы рекомендуем в первую очередь привиться.

Врачи подтвердили, что коронавирус не передается от матери к ребенку. Риска заражения нет. При этом угроза остается великой. О ребенке, который рожден от матери с коронавирусом, специалисты рассказали подробнее:

- Женщина родила ребенка со значительным недобором веса в 1,5 килограмма. Ребенок находится в реанимации уже вторую неделю. Много рисков – маловодие, развитие плацентарных нарушений, развитие задержки внутриутробного развития плода. Все это угрожает здоровью, а зачастую и жизни.

Что касается вакцинации - беременным прививка показана. Грудное вскармливание не является медотводом для получения вакцины. Необходима прививка и тем беременным, у кого есть хронические заболевания.

В России 760 тысяч беременных женщин - а привились из них лишь 9,6 тысячи. Врачи Приморья призывают женщин позаботиться о здоровье малыша заранее.

Напомним, глава минздрава Приморья заверила: привиться от коронавируса и гриппа можно одновременно.

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