Фото: www.zspk.gov.ru.

Приморские законодатели поддержали тех, кто ухаживает за инвалидами, а также молодых специалистов и жителей села

Новые законодательные инициативы по поддержке социально незащищенных приморцев приняли депутаты Законодательного собрания Приморья на очередной сессии краевого парламента. Благодаря этим решениям дополнительную финансовую поддержку получат люди, ухаживающие за инвалидами, больше молодых специалистов смогут гарантированно получить работу, а жители села смогут зарабатывать на туризме.

Ухаживающие за инвалидами будут получать краевые выплаты

В ходе сессии депутаты поддержали в первом чтении проект поправок в статью 12(1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», инициированный губернатором Олегом Кожемяко.

Законопроект устанавливает ежемесячные денежные выплаты приморцам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, вне зависимости от тяжести состояния подопечного.

В настоящее время такие выплаты в Приморье получают только граждане, опекающие инвалидов с третьей степенью ограничения способности к самообслуживанию и индивидуальной программой реабилитации и абляции (ИПРА). Этот механизм был введен с 2005 года, но в Приморье также проживают инвалиды первой группы, которым установили инвалидность раньше внедрения механизма определения степени ограничения способности к самообслуживанию. Из-за пробела в законодательстве ухаживающие за ними граждане получают только федеральную выплату в размере 1440 рублей и не могут рассчитывать на более существенную поддержку из краевого бюджета.

Чтобы устранить этот пробел и расширить возможность поддержки опекающих инвалидов людей, и вносятся изменения в краевой закон.

«Внесение изменений необходимо, чтобы поддержать тех, кто ухаживает за людьми с такими серьезными заболеваниями. Вне зависимости от степени ограничения к передвижению инвалиды I группы нуждаются в постоянном уходе, а для оформления индивидуальной программы реабилитации нужно повторно пройти медико-социальную экспертизу, что является для инвалидов непосильным делом, тем более, в условиях пандемии коронавируса», - пояснила заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

Татьяна Косьяненко. Фото: www.zspk.gov.ru.

После принятия законопроекта с 1 января 2022 года дополнительные ежемесячные выплаты из краевого бюджета в размере 13,3 тысячи рублей смогут получать еще 179 приморцев. В настоящее время такую выплату уже получают 629 опекунов.

Гарантии занятости для молодых специалистов расширены

Еще одна важная поддержанная депутатами инициатива – расширение возможностей трудоустройства для нуждающихся в работе молодых специалистов. Для этого парламентарии подкорректировали краевой закон «О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в Приморском крае».

Подготовленные комитетом по социальной политике и защите прав граждан поправки приводят краевое законодательство в соответствие с нормами федеральных законов, направленных на улучшение ситуации в сфере занятости населения.

Как пояснил председатель социального комитета Игорь Чемерис, речь идет об изменении законодательных норм о квотировании рабочих мест. Ранее краевой закон давал право на зарезервированное рабочее место молодым людям в возрасте от 18 до 20 лет, которые получили среднее профессиональное образование и впервые ищут работу. В новой редакции закона законодатели подняли верхнюю возрастную планку таких соискателей с 20 до 25 лет, а также расширили гарантии на молодых людей с высшим образованием. На получение гарантированного места работы молодые люди могут рассчитывать в течение года с момента получения диплома об образовании.

Игорь Чемерис. Фото: www.zspk.gov.ru.

Также в краевой закон добавлен норматив, устанавливающий квоту для приема на работу инвалидов в филиалах и представительствах потенциального работодателя на территории Приморского края. Ранее в краевом законе такая норма отсутствовала.

Сельский туризм в Приморье будут развивать как приоритетный

Принятые на заседании в первом чтении поправки в краевой закон «О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края» вводят в Приморье понятие «сельский туризм» и регламентируют работу органов власти по созданию благоприятных условий для этой деятельности и ее регулированию. Такая мера позволит развивать это направление туризма в Приморском крае, тем самым обеспечивая сельским жителям альтернативную работу и возможность получать дополнительный доход от предоставления туристских и экскурсионных услуг гражданам.

Понятие «сельский туризм» подразумевает под собой посещение гражданами сельской местности и малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни. Также целью сельского туризма может служить знакомство с деятельностью сельхозпроизводителей и участие в сельхозработах взамен на услуги по размещению, организации досуга, проведению экскурсий и иных услуг.

Корректировка законодательства потребовалась в связи с ранее принятым федеральным законом от 2 июля 2021 года № 318-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и изменений в статью 7 федерального закона «О развитии сельского хозяйства». Помимо введения понятия «сельский туризм» данный закон расширяет полномочия региональных чиновников по созданию благоприятных условий для развития туризма и устанавливает приоритетные направления государственного регулирования туристской деятельности.

Как рассказал председатель комитета по экономической политике и собственности Владимир Исаков, изменения также готовятся внести в краевой закон о туризме и туристской деятельности. Профильный комитет уже подготовил поправки, которые относят сельский туризм к приоритетным направлениям государственного регулирования туристской деятельности, наряду с внутренним, въездным, социальным, детским и самодеятельным туризмом. Законопроект закрепляет за краевым правительством полномочия по определению мер, направленных на поддержку и развитие сельского туризма, а их реализацию относит к полномочиям регионального агентства по туризму.

Современному арендному жилью - низкий налог

Еще одна поддержанная депутатами инициатива направлена на стимулирование повышения качества арендного жилья в крае. Принятые депутатами сразу в трех чтениях изменения в статью 2 регионального закона «О налоге на имущество организаций» направлены на снижение налоговой нагрузки на организации, реализующие проекты в этой сфере. Инициатором изменений выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Воспользоваться льготной ставкой по налогу на имущество смогут организации, которые кредитуют строительство арендных домов либо управляют наемным жильем и сдают его в аренду. Налоговая ставка по налогу на имущество будет снижена с текущего уровня 2,2 процента до 0,1 процента для квартир и машиномест, входящих в состав многоквартирных домов и предназначенных для сдачи в аренду гражданам. При этом льгота будет применяться, если организация сдает в аренду квартиры общей площадью не менее 2400 квадратных метров, либо направляет на строительство арендного жилья не меньший объем средств, чем высвобождается в результате применения налоговой льготы.

Пониженная ставка для таких объектов будет действовать в течение двух лет - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, налоговая льгота призвана стимулировать развитие рынка организованной аренды жилья и способствовать улучшению его качества за счет роста предложений жилья, отвечающего современным стандартам.

Галуст Ахоян. Фото: www.zspk.gov.ru.

Востребованность такой формы поддержки ранее подтвердили эксперты Корпорации развития жилищного строительства, а также единым всероссийским институтом развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ», планирующим реализацию в регионе пилотных проектов по строительству коммерческого и социального арендного жилья с привлечением частных инвестиций.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03