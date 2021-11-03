В истории об исчезновении туриста в Приморье появилась зацепка: в тайге нашли куртку, а рядом - медвежонка

Сергей Орлов отправился в одиночный поход 13 октября. Фото: instagram.com/serdj_orlov

Поиски пропавшего приморского туриста Сергея Орлова, который отправился в одиночный поход 13 октября, до сих пор не дали результата. Но если раньше не было никакой информации, которая могла бы хоть как-то подсказать, где искать мужчину, то теперь, наконец-то, появилась зацепка: волонтеры нашли на маршруте, по которому шел турист куртку, очень похожую на ту, что носил сам Сергей.

Размер совпадает, по крайней мере, так говорят товарищи. Однако с появлением зацепки возникли и новые вопросы и версии, в том числе и довольно жуткие. Зачем снимать теплые вещи в середине октября в лесу?

Вернемся к началу истории. Сергей решил самостоятельно преодолеть путь из Партизанского в Лазовский район. Маршрут был запланирован через Беневские водопады, Лысую гору, Алексеевские водопады, Ольховую и Поперечную горы. Турист должен был выйти на связь с родными еще 16-17 октября, но от него не было ни звонков, ни сообщений - ничего. Близкие Сергея написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам и спасателям.

Все это время мужчину искали, поисковые группы оставались в лесу с ночевкой, обследовали начало и предположительный конец маршрута туриста, но все было безуспешно.

Но вот удача: на треке Сергея, то есть на примерном маршруте, по которому он должен был идти, в тайге, в 2,5 часах ходьбы от ближайшей дороги, обнаружена куртка. Похоже, что она действительно принадлежит Сергею, что воодушевило поисковиков. Теперь нужно срочно прочесать местность в районе находки.

На поиски приглашают добровольцев на своих авто. Машина не обязательно с высокой проходимостью, любой паркетник проедет. Нужно рассчитывать на несколько часов пешего пути быстрым шагом, по очень сложному рельефу: местами подъем почти вертикальный, нужно быть уверенным в своей физической форме и экипированным.

Одна из тех, кто организует поиски, фотограф Люсине Игнатова, сообщила корреспонденту «КП-Владивосток», что первая группа уже выдвинулась к месту поисков: «Мы выезжаем, пока не можем ничего сказать, надеемся, что мы найдем его».

Но что же случилось с туристом? Рядом с курткой есть следы в виде поломанных деревьев, как если бы человек катился бы по склону или его волочили. Есть предположение, что турист мог встретиться с медведем... Тем более, что недалеко от куртки, примерно в одном километре, видели медвежонка.

Может быть, он разделся, чтобы ему было легче бежать? Других вещей поблизости пока что не обнаружили. Усложняет поиски и тот факт, что все дороги уже усыпаны листвой, если не удастся найти еще хоть что-то до того, как выпадет снег, шансы отыскать Сергея значительно уменьшатся.

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