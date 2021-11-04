Артемовская ТЭЦ филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» отмечает большую дату. Фото: предоставлено пресс-службой филиала.

У начальника смены электростанции Артемовской ТЭЦ Виталия Гевелюка каждый киловатт под контролем. На главном щите управления работа всей станции видна, как на ладони. Всего на предприятии трудятся пять начальников смены, их еще называют ночными директорами.

- Мы осуществляем оперативное руководство работы персонала, обеспечиваем надежное ведение режима работы оборудования станции, исходя из условия выполнения диспетчерских графиков электрических и тепловых нагрузок, обеспечивая отпуск потребителям электроэнергии и тепла установленных параметров, - рассказывает начальник смены электростанции Артемовской ТЭЦ Виталий Гевелюк.

Виталий Гевелюк. Фото: представлено пресс-службой филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Сегодня энергетик оперативно справляется с любой рабочей ситуацией - за 24 года накопил богатый опыт. На Артемовскую ТЭЦ Виталий устроился еще юношей, сразу после института. Здесь трудились его родители, дедушка с бабушкой. А теперь работают брат и супруга. Трудовые династии на солидном производстве - не редкость. За годы труда Виталий ни разу не пожалел о своем выборе, да и со временем обеспечивать потребителей теплом и энергией стало намного легче.

Днем и ночью предприятие обеспечивает более 114 тысяч приморцев светом и теплом. Фото: представлено пресс-службой филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

- Предприятие регулярно проходит модернизацию, реализует комплексную ремонтную программу, которая включает, в том числе, улучшение экологической безопасности. Изношенное оборудование выводят из работы, меняя его на новое с автоматизированными системами управления, - рассказывает Виталий Гевелюк.

Без остановок, выходных и праздников, работает и в большой юбилей - Артемовской ТЭЦ - 85 лет. Но теплоэлектроцентраль не намерена становиться музеем. Сегодня это крупное производство, где новые технологии и опыт поколений дают надежные 400 МВт и 300 Гкал/ч такого нужного сегодня тепла и света. Благодаря ТЭЦ Артемовский городской округ на 100% обеспечен электрической энергией и на 84% - тепловой.

- Мы в установленный срок подали отопление. Предприятие к зиме готово, запасы угля созданы, поэтому ожидаем безаварийную работу и надежное снабжение потребителей теплом и электричеством, - сообщает директор Артемовской ТЭЦ Андрей Бесчастнов.

Андрей Бесчастнов. Фото: представлено пресс-службой филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Артемовская ТЭЦ - объект во многом исторический, ведь именно ее появление стало первым шагом к созданию в Приморье единой энергосистемы. Кроме того, станция стала первой в крае работать на отечественном оборудовании. А сегодня это крупное предприятие является фактически единственным источником теплоснабжения потребителей Артемовского городского округа, а это более 114 тысяч человек.

Сейчас трудно представить, что нынешний поселок Артемовский когда-то покрывала глухая тайга. В 20-е годы прошлого столетия народное хозяйство края восстановили после череды войн и революций. Для обеспечения роста промышленного производства возникла необходимость создания новых энергетических мощностей. Возведение Артемовской тогда еще ГРЭС в 1936 году стало первым подобным масштабным строительством во всем Приморье.

К истории станции и ее золотому кадровому фонду сегодняшние энергетики, а это 486 человек, относятся с большим уважением, бережно передавая заботу о предприятии последующим поколениям. Артемовской ТЭЦ повезло - здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела. Такому коллективу не страшны даже самые сложные задачи.

Сегодня здесь трудятся около 500 энергетиков. Фото: представлено пресс-службой филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Благодаря ТЭЦ Артемовский ГО на 100% обеспечен электрической энергией и на 84% - тепловой. Фото: представлено пресс-службой филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

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