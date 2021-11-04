Карты в руки

С такой картой, брелоком или браслетом в автобусах ездить стало интересней и выгодней. Фото: Анастасия Котлярова

В первый день ноября в системе общественного транспорта Владивостока произошло важное и долгожданное изменение: впервые в истории города в автобусах введен дифференцированный тариф. Это значит, что стоимость поездки теперь зависит от того, каким способом вы ее оплачиваете – наличным или безналичным.

С 1 ноября тариф на поездку в городском автобусе выглядит так:

при оплате наличными деньгами – 35 рублей,

при оплате банковской картой – 32 рубля,

при оплате Единой транспортно картой – 30 рублей.

Как видим, экономия для владельцев транспортных карт более чем значительная. Причем, сами карты администрация Владивостока презентовала еще в 2019 году, но только сейчас стало понятно, какое преимущество они дают. В то же время большинство горожан даже не знали о ее существовании, так что самое время рассказать, как устроена карта и где ее приобрести.

Пропуск в мир поездок

Как следует из названия, Единая транспортная карта (коротко ее называют ЕТК) выглядит как обычная пластиковая банковская карта, тех же размеров, так что удобно поместится в кошельке. В отличие от банковской, на этой карте нет фамилии владельца, но есть индивидуальный номер из 19 цифр, QR-коды для пополнения в ПАО «Сбербанк» и для скачивания мобильного приложения. А лицевая сторона украшена пейзажем Владивостока, в центре которого – мост через бухту Золотой Рог.

В автобусе ЕТК достаточно просто поднести к банковскому терминалу, она сработает бесконтактно. По этому же принципу работают и специальные брелоки и браслеты, которые можно приобрести вместо транспортной карты. С таким браслетом на руке оплата поездки станет практически магическим ритуалом, занимающим минимум времени и движения.

Чтобы привязать карту к телефону, нужно скачать мобильное приложение «Транспортная карта» (6+). Лучше всего сделать это с помощью QR-кода на оборотной стороне карты, для этого просто наведите на него камеру мобильного телефона и нажмите на всплывшую ссылку на экране, которая ведет к нужному приложению. Обычный поиск в «Гугл плэй» или «Эпп стор» выдаст слишком много результатов из разных городов. Благодаря приложению вы сможете отслеживать поездки и всегда будете знать баланс карты.

Кстати, пополнить баланс можно тремя способами:

- наличными через банкомат Сбербанка,

- в мобильных приложениях Сбербанк-онлайн или Примсоцбанк-онлайн;

- в мобильном приложении «Транспортная карта».

К одному телефону можно привязать несколько транспортных карт, что удобно для семей. При потере ее можно восстановить. Карту можно передавать другим людям, которые смогут переоформить ее на свой номер телефона. Кроме того, одной картой за раз можно оплатить сразу несколько билетов – до пяти человек.

По словам директора муниципального бюджетного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяны Бердниковой, Единой транспортной картой во Владивостоке можно рассчитаться за проезд в любом внутригородском автобусе (с номером маршрутов от 1 до 99), трамвае, троллейбусе и на фуникулере. Стоимость проезда в электротранспорте, кстати, с 1 ноября не поменялась, это по-прежнему 20 рублей.

Наглядный ажиотаж

Можно сказать, что введение ЕТК – это еще один важный шаг городских властей по улучшению общественного транспорта Владивостока. Наряду с обновлением парка, приобретением электробусов, обустройством остановочных павильонов, реформированием маршрутов и многим другим. Причем работает ЕТК как в муниципальном транспорте, так и на частных маршрутах, иначе и быть не могло.

То, что нововведение администрации города пришлось горожанам по душе, видно по ажиотажу. ЕТК, браслеты и брелоки поступили в продажу в городские киоски печати еще в 2019 году, и за два года было продано только 3,5 тысяч карт. А в одном только октябре этого года – уже 22 тысячи.

Во Владивостоке около 200 киосков, и сейчас на многих из них можно увидеть объявления: карты закончились, будут завтра-послезавтра. Горожане быстро посчитали выгоду и теперь сметают карты с полок. Власти обещают, что, несмотря на временный ажиотаж, карты достанутся всем желающим. В конце октября в городские киоски поступила очередная партия карт в количестве 10 тысяч штук.

«Спрос на карту действительно высок, и мы делаем всё возможное, чтобы ее могли купить все желающие. Ежедневно анализируем поступающие обращения, в том числе через соцсети. Смотрим, где карт не хватает, и ставим такие киоски в приоритеты. Кроме того, ведем переговоры о продаже карт в почтовых отделениях и торговых сетях», - сообщила директор МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова.

По ее словам, в связи с высоким спросом в ближайшие дни во Владивосток ожидают поставку более 20 тысяч карт. Кстати, изготавливает их завод в Кирове. Их поставка в город будет продолжаться до тех пор, пока не будут закрыты все потребности.

Переходная неделя

Многие горожане уже протестировали карту в деле и убедились, что она работает и действительно экономить деньги. За проезд снимается 30 рублей, тогда как наличными пришлось бы заплатить больше.

Но городские власти предупреждают: по 7 ноября в автобусах Владивостока возможны технические сбои с оплатой по транспортной или банковской карте – в связи с изменением тарифа за проезд и процессом перепрограммирования оборудования. Ведь специалистам придется обновлять программное обеспечение в сотнях платежных терминалов (валидаторов).

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, если в автобусе произошел технический сбой платежного терминала, рассчитаться можно будет наличными, причем, именно по тому тарифу, на который вы рассчитывали.

То есть если не сработала транспортная карта, водитель возьмет с вас наличными 30 рублей, а не 35. Если не срабатывает банковская карта – сумма оплаты наличными составит 32 рубля.

Кроме того, производитель карт предупреждает, что в очень редких случаях ЕТК может повредиться, и тогда она не будет срабатывать при контакте с валидатором. Чтобы избежать повреждения, пассажирам советуют не носить карту в кармане брюк, не бросать ее, не перегибать - внутри нее находится электронный чип.

ОФИЦИАЛЬНО

По всем вопросам работы ЕТК можно обращаться на телефон горячей линии 243-82-94. Дополнительный номер: 240-56-05. В выходные дни: 260-52-52, 236-32-52.

Стоимость Единой транспортной карты составляет 100 рублей, брелока – 150 рублей, браслета – 350 рублей. Карту, брелоки и браслеты можно купить как в киосках печати, так и на сайте 100sp.

Фото: соцсети

ФОТОФАКТ

Кстати, возможностью оплатить проезд в автобусе транспортной картой и сэкономить пользуется даже глава города Константин Шестаков (справа). Пассажиры заметили его утром в понедельник в районе Вилкова в автобусе номер 49. Как рассказали его помощники, во время этой поездки мэр сформировал небольшой срез впечатлений от маршрута, которые трансформируются в поручения профильному управлению. А также проверил лично: дифференцированный тариф действует!