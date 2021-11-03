На Камчатке вводят QR-коды в автобусах и самолетах

Для поездок по Камчатке понадобится вакцинироваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камчатка вслед за другими регионами России ужесточает антиковидные меры. С 30 октября в крае продлен масочный режим и введены новые ограничения. Кафе и ресторанам запрещено работать после 23 часов, а невакицинированные жители старше 65 лет переведены на удаленку. В борьбе с распространением опасной инфекции власти также решили ввести QR-коды для поездок на автобусах и перелетов по полуострову. Новые правила для пассажиров начнут действовать с 23 ноября.

– Начиная с 23 ноября, мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок, как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами. Могу сказать, что принятые меры уже дают свой эффект: мы видим, что количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана, а это значит, что мы уверено движемся к достижению коллективного иммунитета, который позволит оставить позади все невзгоды и ограничения, связанные с эпидемией. Уверен, это то, что больше всего хочет сейчас каждый из нас, – отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По сообщению пресс-службы правительства Камчатского края, QR-коды потребуются для посадки на следующие маршруты: № 201 «П-Камчатский - п. Мильково»; № 208 «П-Камчатский - п. Октябрьский»; № 215 «П-Камчатский - п. Эссо»; № 216 «П-Камчатский - п. Ключи»; № 218 «П-Камчатский - п. Усть-Камчатск».

Стоит отметить, что передвигаться на воздушном или наземном транспорте можно будет также при предъявлении сертификата о вакцинации, выданного поликлиникой. Но при этом пассажиру необходимо показать документ, удостоверяющий личность. Не останутся без обслуживания и те, кто уже переболел коронавирусом. Этой категории граждан необходимо показать действующий QR-код, который можно получить на «Госуслугах», либо сертификат определенного образца, выданный медицинским учреждением. Важно помнить, что медотвод для прививки дается ровно на шесть месяцев, соответственно сертификат или QR-код действительны столько же.

При наличии противопоказаний к вакцинированию пациент может взять справку в медицинском учреждении и предъявить в транспорте вместе с паспортом или другим документом, подтверждающим личность.

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