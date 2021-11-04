Маму пятимесячного малыша пытались похитить в Находке трое неизвестных

Родные многодетной мамы уверены, что ее хотели похитить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приморском городе Находка трое неизвестных пытались силой затащить местную жительницу в свою машину. Если бы не прохожий, остается только гадать, что произошло бы с молодой женщиной. О ситуации стало известно благодаря сестре пострадавшей, которая рассказала обо всем в социальных сетях.

По словам родственницы, инцидент произошел у магазина «Светофор» в промежутке между 16 и 17 часами дня. Пострадавшая зашла на базу «Североторг» за детским питанием, а потом отправилась в магазин. На улице двое неизвестных схватили покупательницу и против ее воли пытались усадить в машину, третий ждал в авто.

На записи с камер наблюдения видно, как двое мужчин заходят в здание, один из них осматривается по сторонам.

- Мы просматривали камеры, и я вижу, что мужчина как будто ищет кого-то глазами. Он, скорее всего, уже где-то ее заметил и шел по пятам. Сестра увидела запись и подтвердила, что именно этот человек пытался ее похитить, - поделилась с корреспондентом «КП-Владивосток» Лейла, родственница пострадавшей.

К сожалению, кроме внешности одного злоумышленника испуганная местная жительница больше ничего не запомнила. А в месте, где стояла машина, нет камер видеонаблюдения, поэтому сложно узнать номер или хотя бы марку транспорта.

Молодую мать спас проходящий мимо мужчина, который пригрозил злоумышленникам, что сфотографировал автомобиль. Похитители запаниковали, что кадры попадут в полицию, и тут же отпустили девушку.

В комментариях люди не понимают, почему семья в первую очередь написала пост в Инстаграме, а не заявление в правоохранительные органы.

- А вам не кажется, что нужно сразу в полицию такую информацию предоставлять? Или вы своими силами собираетесь их наказывать? - пишут пользователи социальных сетей.

Но, как говорит Лейла, самосуд она устраивать не будет, в любом случае пойдет в полицию.

- Я дала 24 часа на то, чтобы похитители вышли на связь, но все-равно приведу сестру в полицию, чтобы она написала заявление. В Инстаграме мы ищем очевидцев, которые могут подсказать номер машины или дать информацию о похитителях. Я сама работаю в «Светофоре». Всем показываю фотографию, спрашиваю, знают ли этого человека. Мне его лицо знакомо, но я не могу вспомнить, кто он, - делится Лейла.

Семья очень опечалена случившимся. В первую ночь Лейла не спала, а у ее сестры была истерика. Пострадавшая и сейчас находится не в лучшем состоянии, особенно из-за негативных комментариев под постом в сети.

- Сестра у меня скромная, никогда вульгарно не одевалась, но из-за этой ситуации ей со стыда хочется провалиться. Страшно детей теперь одних отпускать, вдруг и с ними что-то подобное случится. У нее три ребенка, самой младшей всего пять месяцев. У меня тоже дети, самой младшей девять лет, - делится своими переживаниями Лейла.

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