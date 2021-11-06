Спецгруппа по соблюдению антиковидного режима нагрянула в ТЦ «Калина Молл» во Владивостоке

Соблюдение антиковидных мер проверяют во Владивостоке. Фото: Валентина Козлова

Совместный рейд сотрудников полиции и администрации города прошел в субботу, 6 ноября, в одном из крупнейших торговых центров Владивостока - «Калина Молл». Сообщается, что сразу 10 таких мониторинговых групп по соблюдению антиковидных мер будут работать во всех районах Владивостока ежедневно.

Что именно проверяли? Пока QR-коды нужно показывать только на входе в рестораны, культурные и спортивные учреждения. Вход в сам ТЦ и в большинство магазинов внутри сейчас свободный. Так что проверяли масочный режим у посетителей, а среди предпринимателей - ведение журналов термометрии сотрудников и дезинфекции помещений.

Правда, QR-режим распространяется на кинотеатры, а в «Калина Молл» как раз расположен «Киномакс». Проверяющие убедились, что на входе в кинотеатр установлена программа, считывающая QR-код. В кинозал могут зайти только посетители с таким электронным документом либо с сертификатом о прививке.

На входе в кинотеатр нужно показывать QR-код. Фото: Валентина Козлова

Еще одно ограничение, действующее в Приморье с 30 октября, распространяется на работающие в ТЦ детские центры и фудкорты. В «Калина Молл» фудкорт, тот самый, что вокруг фонтана, сейчас закрыт, то есть посидеть здесь нельзя. Но можно взять еду навынос – большинство точек питания работают. Люди покупают еду и идут с ней либо на улицу, где поставили несколько столиков, либо и вовсе едят на полу и где придется.

Фудкорт закрыт. Фото: Валентина Козлова

Кафе тоже проверили. Администраторы всех предприятий общепита предоставили членам комиссии необходимые документы и журналы.

«Существенных нарушений в ходе проверки не выявлено, - отметил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло. - Наши рейды не преследуют цель выявить и наказать. Первоочередная задача – выработать у населения позицию личной и общественной безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Члены мониторинговых групп напоминают гражданам о соблюдении масочного режима и санитарной дистанции. Проводят беседы, требуют соблюдать закон, на злостных нарушителей составляют протоколы. Только соблюдений всех требований и вакцинация помогут нам продолжить работу торговых центров, сохранить проведение культурных мероприятий, локализовать и минимизировать угрозу распространения вируса».

Кафе работают навынос, но обязаны предоставлять различные журналы проверяющим. Фото: Валентина Козлова

Но и наказать тоже. Только за вчера, 5 ноября, члены административных комиссий составили 10 административных протоколов. Впрочем, это не так уж и много, учитывая, что проверили при этом 98 объектов, в том числе 36 предприятий общественного питания, 2 гостиницы, 8 ярмарок и рынков, 35 торговых точек, а также 189 единиц общественного транспорта.

Проверки продолжатся по всему городу. Фото: Валентина Козлова

Такие мониторинговые группы, как та, что нагрянула в «Калину Молл», будут работать ежедневно. Проверять соблюдение антиковидных мер в торговых центрах, кинотеатрах, предприятиях общепита и сферы услуг, общественном транспорте. 10 мониторинговых групп работают во всех районах города.

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