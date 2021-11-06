Угрожавший массовым расстрелом в чукоткой школе подросток стал фигурантом уголовного дела

В Анадыре расследуется уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Анадыре в отношении несовершеннолетнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Его задержали еще в середине октября. Теперь ему грозит серьезное наказание – огромный штраф, обязательные работы или даже лишение свободы.

Что же сделал подросток? Как сообщили в региональном СК, 13 октября текущего года 17-летний житель Анадыря в своем личном статусе в Вотсапе опубликовал из хулиганских побуждений фото оружия с коротким сообщением о планируемом совершении им в учебном заведении акта терроризма. Следователи уже проверили: заведомо ложный пост подросток опубликовал именно со своего телефона.

Что им двигало – желание пошутить, напугать кого-то, временное помешательство разума или реальное желание совершить что-то плохое, не известно. Но после нескольких трагедий в разных городах России, таких как в Казани и Перми, ни школьникам и учителям, ни следователям было не до шуток.

В итоге парня ждут самые серьезные последствия. Анадырские следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего парня по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.2 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», - сообщили в региональном СК.

Санкция статьи предполагает штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами до одного года, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.