Может рухнуть в любой момент. В Приморье дом проседает вместе с жителями

Фото: предоставлены жителями дома

В приморском поселке Врангель жители дома по адресу Первостроителей, 16а, уже несколько лет вынуждены жить в коммунальном аду: в квартирах стоит запах канализации, почти круглый год приходится соседствовать с насекомыми. В редакцию «Комсомольская Правда – Владивосток» обратилась жительница дома Татьяна, которая рассказала, с какими проблемами сталкиваются жильцы на протяжении не одного десятка лет.

С виду это обычный двухэтажный кирпичный дом 1973 года постройки, в котором в настоящее время проживают 14 семей. Но на самом деле все эти люди живут в страхе, что дом в любой день может просто рухнуть.

«В подвале дома постоянно прорывает трубу и идет канализационный сток. Для того чтобы это все отремонтировать, необходим капитальный ремонт труб. Управляющая компания может провести ремонт только частично – поменять какие-то отрезки труб, а все остальное ложится на плечи администрации города Находки, но для этого необходимо большое финансирование», - рассказывает Татьяна, жительница дома.

В результате постоянных порывов люди живут в вечной сырости и дышат неприятным запахом, да и соседство с комарами и блохами их также не радует. Но самый главный страх в том, что дом начал проседать.

«Когда дом строился, то трубы в подвале были навесу, примерно 40 сантиметров от земли, теперь они все в глубине земли. Чтобы что-то сделать, трубы нужно откопать. Соответственно, грунт намыло и дом начал проседать. Проседает фасад - пошли трещины, из-за постоянной воды есть риск, что дом просто скоро завалится», - говорят жильцы.

Не исключено, что трещины есть и в самих квартирах. Татьяна рассказывает, что в своей квартире она уже замечала трещину на стене, которую пришлось заделывать. Но это, скорее всего, это ненадолго.

«Сейчас в квартире начали от стены отходить обои, это уже означает, что дом начало вести. Капитальный ремонт дома запланирован на 2040 год, к этому времени мы просто провалимся под землю», - рассказывает Татьяна.

Сейчас жильцы дома своими силами пытаются добиться капитального ремонта раньше срока.

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