Трагедия, за которую никто не ответил: 13 лет назад ЧП на АПЛ «Нерпа» в Приморье унесло 20 жизней

Спустя 13 лет со дня трагедии виновные в ней так и не названы Фото: пресс-служба Минобороны РФ

13 лет назад, 8 ноября 2008 года, у берегов Приморья произошла трагедия – в результате несанкционированного срабатывания системы химического пожаротушения на находящейся на ходовых испытаниях в море атомной подлодке «Нерпа» погибли 20 человек, еще 21 был госпитализирован с отравлениями. После ЧП подлодка была восстановлена, почти 10 лет по лизинговому контракту прослужила в составе ВМС Индии и летом 2021 года вернулась к родным берегам, а виновные в этой трагедии так и не были установлены и наказаны. «КП-Владивосток» вспоминает обстоятельства одного из самых трагичных происшествий в новейшей истории подводных сил Тихоокеанского флота.

АТОМНЫЙ ДОЛГОСТРОЙ

Атомная подводная лодка 971-го проекта «Щука-Б» (по классификации НАТО - Akula) была заложена на стапелях Амурского судостроительного завода г. Комсомольска-на-Амуре еще в 1991 году. Затем из-за экономического кризиса 90-х годов строящаяся субмарина была законсервирована и лишь в середине «нулевых» ее постройка возобновилась.

В околовоенных СМИ была популярна версия, что «разморозить» строительство «Нерпы» позволили индийские деньги – якобы под гарантии последующей передачи подлодки в аренду на 10 лет индусы профинансировали достройку субмарины на 650 миллионов долларов. В оборонном ведомстве эту информацию категорически отвергали, однако последующие события указывали на жизнеспособность такой версии.

Как бы там ни было в 2006 году подлодка была спущена на воду и отогнана в Приморье, на судоремонтный завод «Восток» в ЗАТО Большой Камень для дооборудования и испытаний работы систем и агрегатов. Оттуда же в октябре 2008 года лодка вышла на первые ходовые испытания в открытое море.

ТРАГЕДИЯ СО МНОЖЕСТВОМ НЕИЗВЕСТНЫХ

Вечером 8 ноября 2008 года на находящейся в открытом море субмарине с 208 людьми на борту случилось ЧП, оборвавшее два десятка человеческих жизней – в одном из отсеков находившейся под водой лодки несанкционированно сработала лодочная объемная химическая (ЛОХ) система пожаротушения. В результате из системы в герметичный отсек начал поступать заправленный в нее хладагент, который вытеснил кислород и погубил 20 находившихся в помещении человек, еще 21 впоследствии был госпитализирован с отравлением. Среди погибших и пострадавших оказались члены экипажа сотрудники Амурского судостроительного завода и большекаменского завода «Восток», сотрудники заводов-поставщиков оборудования.

Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело по факту аварии, а главными виновниками военное следствие назвало трюмного машиниста, старшину Дмитрия Гробова и командира АПЛ капитана первого ранга Дмитрия Лаврентьева. Первый якобы от нечего делать самовольно поменял настройки датчиков температуры и давления в отсеке, а когда система пожаротушения выдала запрос на активацию тушения, подтвердил команду. Второго обвиняли в преступной халатности, которая привела к столь печальным последствиям.

Судебные процессы над матросом и командиром АПЛ шли последующие пять лет. На защиту моряков встала практически вся военно-морская общественность страны и многие заслуженные подводники. Они считали, что из Лаврентьева и Гробова хотят сделать козлов отпущения, вместо того, чтобы определить реальных виновников трагедии.

В пользу снятия обвинений с командира и матроса говорили и выводы госкомиссии, расследовавшей ЧП – она признала, что действия экипажа в нештатной ситуации были практически безупречными и единственно верными, благодаря чему удалось избежать более масштабных жертв и потери подводного корабля.

Более того, выяснилось, что вместо традиционного фреона в систему по неизвестной причине был заправлена некая его смесь с ядовитым тетрахлорэтиленом, что и стало причиной гибели и отравления людей.

В 2011 году Тихоокеанский флотский суд на основании вердикта присяжных оправдал Лаврентьева и Гробова, но после представления Военной прокуратуры ТОФ Военная коллегия Верховного суда РФ отменила оправдательный приговор и направила дело на повторное рассмотрение.

В апреле 2013 года по итогам повторного рассмотрения дела второй состав присяжных единогласно оправдал матроса и командира «Нерпы», спустя несколько дней это решение утвердил Тихоокеанский флотский суд.

Последовал очередной протест военной прокуратуры, однако Военная коллегия ВС РФ в этот раз отменять оправдательный приговор не стала, тем самым поставив точку в деле.

Как ни странно, подтверждение невиновности в трагедии членов экипажа не стали отправной точкой для установления истинных виновных трагедии – тех, по чьей преступной халатности в одну из систем спасения подлодки вместо относительно безопасного реагента оказался закачан смертельный яд, одномоментно убивший 20 человек и покалечивший еще столько же.

От информированных о ходе расследования источников в ВПК в СМИ поступала неофициальная информация, что истинная причина несанкционированного срабатывания системы ЛОХ все-таки была установлена, но в государственных интересах ее решили не разглашать.Якобы это даже привело к внесению ряда конструктивных изменений в подобные системы на аналогичных субмаринах, в том числе, и на самой «Нерпе».

ДЕВЯТЬ ЛЕТ ПОД ЧУЖИМ ФЛАГОМ

Авария с человеческими жертвами и последующее расследование на некоторое время отодвинули завершение ходовых испытаний подлодки. Тем не менее, субмарину решили восстановить, по некоторой информации на эти цели выделяли 1,9 миллиарда рублей.

В июле 2009 года «Нерпа» вновь вышла на ходовые испытания и успешно их прошла, после чего была без лишнего шума и характерных для подобных событий торжественных мероприятий принята в состав Тихоокеанского флота. Сразу после этого появилась информация о передаче подлодки в аренду Индии. Передать лодку индусам планировали в 2010 году, однако сроки несколько раз сдвигались, и фактическая передача произошла только в январе 2012 года, а в ряды ВМС Индии атомный крейсер К-152 «Нерпа» вошел только в апреле уже под новым именем - «Чакра» (Chakra).

О службе российской АПЛ на дальних берегах известно немного – базировалась в Вишакхапатнаме, входила в состав восьмой эскадры ВМС Индии, патрулировала воды Индийского океана. Срок десятилетнего лизинга должен истечь только в апреле 2022 года, однако недавно выяснилось, что индусы решили вернуть подлодку на год раньше срока – в июле текущего года корабли ТОФ «Адмирал Трибуц» и морской буксир «Калар» в надводном положении перегнали «Нерпу» в родную гавань.

Скорее всего, теперь субмарину ждет ремонт и модернизация на заводе «Звезда» в Большом Камне, после чего она займет свое место среди подводных атомоходов ТОФ в камчатском Вилючинске.

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