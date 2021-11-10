Поднять на щит: студенты Владивостока изобрели ткань для борьбы с ковидом

Ключевые фигуры проекта - две юные студентки, Светлана и Дарья. Фото: пресс-служба ДВФУ

«Антивирусную ткань» изобрели студенты ДВФУ во Владивостоке. Участники сообщества AXIOM завоевали бронзу в Международной выставке юных изобретателей. Победа была голубой мечтой: на выставку студенты заявились еще школьниками – а теперь в их руках медаль и инновационное средство борьбы с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе ДВФУ, AXIOM AntiVIRAL Products антивирусный тканевой материал для производства медицинских изделий. Он может использоваться в масках и даже защитных костюмах, да и в любых других средствах, где могут понадобиться свойства ткани. В нынешних условиях это Дамоклов меч для коронавируса – материал может повлиять на ход борьбы с инфекцией.

- На ткань иммобилизировано биоспецифическое активное вещество. Благодаря такой «сшивки» вещества и ткани материал становится долговечным. Активное вещество лиганд захватывает вирусную частицу и, специфически взаимодействуя, ее нейтрализует. И лиганд, и вирус остаются на материале. Отсутствие ингалируемости, аллергеннов, канцерогеннов у материала делают его безопасным для использования, - уточнили в пресс-службе вуза.

Разработка велась больше года. Ключевые лица проекта – Светлана Петрук и Дарья Ткачева. Две девушки начали работу еще в ноябре 2020 года, поддерживал инициативу замдиректора Института наук о жизни и биомедицины Вадим Кумейко. Затем подключились инноваторы, физики, IT-специалисты.

- Достаточно долгий путь пройден. Планируем не останавливаться на достигнутом, - сообщила Светлана Петрук.

Сам конкурс провели онлайн - International Exhibition for Young Inventors (IEYI World 2021) организовали второй год подряд. Участвовали 200 работ: из Китая, Японии, Тайваня, Индонезии, России и других стран.

- От России на конкурс было представлено 19 проектов юных изобретателей из 11 городов. Всего российские участники завоевали 9 медалей две золотые, две серебряные и пять бронзовых, - добавили в пресс-службе.

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