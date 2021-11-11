Жизнь в новом свете

Новая городская программа позволяет выйти на новый уровень комфорта и безопасности за государственный счет Фото: Сергей БАЛАНОВ

В этом году власти Владивостока запустили муниципальную программу по освещению придомовых территорий, благодаря которой до конца года новые фонари появятся в 153 дворах во всех районах города. Причем за счет бюджета. Корреспондент «КП» побывал в нескольких дворах, где работы уже закончены, поговорил с местными жителями и узнал, как программа работает на практике.

Двор был - глаза выколи

Большинство жителей многоэтажки по улице Станюковича, 16 даже и не помнят, когда в последний раз светили те фонари, что здесь ставили во время сдачи дома. От тех фонарей остались только два ржавых столба и один плафон. Их демонтируют в ближайшее время, потому что рядом уже стоят и светят новые - установленные по спецпрограмме.

- Двор был действительно очень темный, - рассказывает председатель совета дома Константин Семенов. - Освещение было предусмотрено, но, по словам старожилов, при сдаче дома оно пару лет проработало и с тех пор более 30 лет отсутствовало. Двор был - глаза выколи.

О программе жильцы узнали от своей «управляйки», которая и предложила им поучаствовать. Дом быстро прошел бюрократические процедуры. Нужно было за две недели оповестить собственников, расклеить объявления, затем провести собрание в очно-заочной форме, обходить квартиры. К счастью, опыт проводить собрания уже был, и значительный. Недавно в городе закрылась крупная управляющая компания, дом попал в ведение МУП «Центральный», а через два месяца общим решением собственников выбрали другую УК. Так что и с заявкой справились.

- Это гигантский труд. Дом большой: 4 подъезда, 9 этажей. Но в итоге все получилось, подрядная организация смонтировала шесть новых опор освещения. Теперь небо и земля. Наконец-то свет вернулся в наш двор.

Ул. Станюковича, 16 Фото: Сергей БАЛАНОВ

Были и те, кто возмущался. Как минимум один человек решил, что фонарь будет светить ему в окно. Но его удалось убедить, что лучше шторки и занавески, чем темный двор. Тем более зимой, когда рано темнеет, дети уходят и возвращаются домой в темноте. Плюс снег, лед, травмоопасно.

- Освещенный двор - это совсем другой уровень комфорта и безопасности. К тому же освещение, которое нам поставили, достаточно мягкое. Теплый, рассеянный свет. Сами фонари конструктивно хорошие, обращены не в сторону дома, а на дорогу. С тех пор, как фонари включили, мне, как председателю совета дома, ни одной жалобы не поступало. Если бы кто-то был против, я бы об этом узнал.

На электричестве можно даже сэкономить

Фонари, опоры, монтаж - все это бесплатно, за счет государства. После приемки они становятся на баланс дома, и жильцы будут платить за общедомовые нужды. Но увеличение незначительное.

- Во-первых, дом большой, 144 квартиры, если разделить на всех, получается немного. Во-вторых, они светодиодные, экономичные. И в-третьих, они не горят весь день, там автоматическое реле, которое включает и выключает их в зависимости от заданной освещенности. На той неделе это было примерно с 20.00 вечера до 8.20 утра. Кроме того, у нас над подъездами висели обычные лампочки накаливания. Сейчас, когда двор освещен, в них нет необходимости. Они остались, но их уже никто не включает. Вся входная группа и без того хорошо просвечивается. Скорее всего, по ОДН мы будем платить даже меньше, потому что эти лампочки, возможно, даже больше потребляли, - считает Константин.

Ул. Станюковича, 16 Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как рассказали в администрации города, устанавливают фонари как на солнечных батареях, так и подключаемые к электросетям. Какое оборудование установить, решают собственники.

«Мы подсчитали, что обслуживание одного фонаря обходится дому в 1600 рублей в год. Это относительно немного», - рассказали специалисты управления содержания жилищного фонда.

Новые фонари установили и буквально через один двор, возле дома по улице Станюковича, 12. Как и в предыдущем случае, светодиодные лампы освещают теперь как пространство перед подъездами, так и детскую игровую площадку и лестницы.

- Приезжал подрядчик к нам во двор, с ним конкретно обсуждали, сколько столбов, где и как их можно установить. На выбор нам предоставили несколько столбов - по высоте мы подбирали оптимальные для нашего двора, - рассказывает член инициативной группы Валерия. - Большинство жильцов состоит в домовом чате, что очень упрощает весь процесс.

По словам Валерии, управляющая компания предоставила расчеты, из которых следует, что возрастет ОДН не намного, так как используются очень хорошие светодиодные фонари, которые не потребляют много электричества, но при этом хорошо освещают двор.

Так что сложностей уговорить людей не было, - продолжает Валерия. - Дом 1973 года постройки, и когда-то освещение было, но очень давно. Хотя у нас почти центр города, но в потемках жили мы очень долго. Я живу тут восемь лет, и все восемь лет тут темно. Соседи говорят, фонари не горели с бородатых времен.

Отметим, что инициатором программы по установке фонарей на придомовых территориях стал глава города Константин Шестаков, чье предложение поддержал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, благодаря чему работы финансируются из федерального бюджета.

Те, кто прошел несложный путь подачи заявки и вернул свет в свой двор, теперь советуют другим домам: сотрудничать с УК, узнавать, какие есть программы по городу и ни в коем случае не упускать такой шанс!

Ул. Станюковича, 12 Фото: Сергей БАЛАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Счастливыми обладателями светлых дворов во Владивостоке уже стали жильцы домов по Океанскому проспекту, 123, ул. Кирова, 12, Кузнецова, 45, Никифорова, 3, Успенского, 96, 100, Лермонтова, 27, 29, 68а, 70, 79/1, 79/2, 79/3, 91, 93, 97, Чичерина, 10, 18, Энгельса, 3 и еще по десяткам адресов.