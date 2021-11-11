Центр Владивостока экстренно перекроют 12 ноября

Без тепла остаются семь домов в центре города. Фото: Милана СОКОЛ

Одну из центральных улиц Владивостока – Алеутскую – придется экстренно перекрыть, чтобы подключить семь домов к отоплению. Как сообщили в мэрии, участок теплотрассы здесь требует срочного ремонта. Обещают справиться за три дня.

Работы начнутся в 8 часов утра 12 ноября. Из-за этого подрядчики перекроют три полосы по центру улицы Алеутской, около дома №28. Это возле Семеновской площади, чуть ближе к центру города, между ТЦ «Родина» и «Дворцом связи».

Мэрия Владивостока подчеркивает: для движения машин и автобусов останется крайняя левая полоса по направлению к железнодорожному вокзалу. А это значит, пробок не избежать. Власти рекомендуют пользоваться объездными путями: по улицам Авроровской, Пограничной, Семеновской, Светланской. А лучше, наверное, вообще пока не пытаться проехать здесь на личном транспорте.

Тот самый участок, который ждет ремонт. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Схема движения автобусов меняться не будет.

– Это необходимые и срочные работы. Из-за порывов на теплотрассе в этом районе без тепла уже длительный срок остаются два жилых дома и пять административных зданий на Алеутской, 28, 26, 26/2, 26/3, 24, 19А, 15. Провести ремонт теплотрассы возможно только вскрыв дорожное полотно, – пояснил начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев.

В городской администрации добавили, что все работы, в том числе и восстановление асфальта, должны закончить к 15 ноября.

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