Малыш с большой дороги: водитель такси в Приморье принял роды у пассажирки посреди тайги

Таксист не растерялся и оказался мастером на все руки. Фото: предоставлено героем публикации

История, напоминающая блокбастер «Такси», в котором роды начались прямо в машине, произошла в Приморье. Только в реальности все было драматичнее: малыш решил появиться на свет не возле больницы, а практически в тайге, в глуши, где нет сотовой связи и других благ цивилизации. Эта поездка запомнится ее участникам на всю жизнь. О том, как молниеносно превратиться в акушера-гинеколога, водитель такси Егор Бойко рассказал «КП-Владивосток».

Заказ принят

Обычный вызов такси обернулся целой чередой происшествий для жителя Черниговки Егора Бойко. Молодой человек около двух с половиной лет работает в службе заказа такси «Максим», и за это время повидал многое, но с подобным столкнулся впервые.

– Поступил заказ с Реттиховки до Арсеньева. Я созвонился с клиентом. Взял трубку парень, попросил подъехать побыстрее. Я доехал довольно быстро. Вышел молодой человек, сказал, что сейчас ребенка оденут и поедем. Спустя пять минут появилась девушка с большим животом и девочкой, лет трех. Все загрузились, и мы поехали, – вспоминает Егор события 7 ноября.

В заказе был указан адрес жилого дома в Арсеньеве. Судя по всему, семья возвращалась домой от родственников, и видимо, роддом в планы не входил. Однако судьба распорядилась по-другому.

Шеф, тормози

Стоило машине проехать часть пути, как беременная пассажирка почувствовала недомогание, живот сильно тянуло.

– Мы доехали от Реттиховки до поселка Буянки и еще около 15 километров от него. Получается, между Реттиховкой и Арсеньевом. Примерно на полпути она попросила остановить машину. Тут-то все и началось. Я снял с себя куртку, посадил ее на переднее сиденье, успел опустить спинку. Она начала рожать. Буквально через две минуты появилась головка, еще пару минут - и малыш родился. Ребенка передал ей в руки. В этот момент парень с девчушкой были на заднем сиденье, он, вроде отвернул ее, чтобы не испугалась. Хотя я толком ни на кого не смотрел, сам был в шоке. Я сделал печку на максимум, так как девушку морозило, и мы понеслись, – поведал корреспонденту водитель.

Мужчина хоть и сам был в шоке, но сделал все максимально быстро и осторожно. Фото: предоставлено героем публикации.

SOS!

С крошкой на руках и ошарашенными от произошедшего пассажирами Егор помчал в ближайший населенный пункт в надежде найти фельдшера и хотя бы перерезать пуповину, в машине не было ничего подходящего.

– По пути была какая-то деревушка. Я начал сигналить, из одного из домов вышла женщина, объяснила, что фельдшера у них нет и нужно ехать в село Тихоречное. Это примерно еще 8 километров, при этом оно как бы в стороне от дороги, и мы его уже проехали. Пришлось возвращаться. Перед селом встретил какого-то парня, он объяснил, где живет фельдшер. Стучался, стучался, никто не открыл. Вышла соседка и рассказала, что медик уехал в Уссурийск, но в другом доме есть еще один доктор, но и его не оказалось на месте, – поделился Егор.

В итоге мужчина попросил у кого-то из жильцов трехэтажки хотя бы простыню и чистое полотенце, чтобы накрыть малыша.

– Я вышел, ребенка накрыли и помчали в Арсеньев. Связь появилась только километрах в 10 от города. Я стал звонить в скорую, объяснил ситуацию, обещали отправить машину навстречу. В итоге я долетел вперед скорой. Наверное, сейчас еще штрафов куча придет, но, когда от тебя может зависеть жизнь, об этом не думаешь. Цель была максимально быстро отвезти в роддом, – говорит Егор.

Таксист на все руки

В итоге экипаж благополучно добрался до заветной цели. В роддоме мамочку с малышом уже ждали. Мужчина привез роженицу ко входу в приемный покой и позвал персонал. Выбежали врач и медсестры, пуповину перерезали прямо в машине. Ребенка завернули и унесли, следом повели потихоньку маму.

– Парень мне перевел деньги за поездку, чуть больше, видимо, в благодарность. Он обещал связаться и сообщить, как дела, но не перезвонил. Я переживал, поэтому сам связался с роддомом через два дня, объяснил, что это я их доставил. Сказали, с мамой и ребенком все хорошо и что если вдруг работы не будет, мне всегда рады в родительном отделении, – с юмором отметил автомобилист.

У Егора двое своих деток, одной дочке 15, второй – 10, так что папа с опытом. Жители Приморского края, узнав о приключениях таксиста, всячески его поддерживают в социальных сетях, выражая благодарность и уважение. Что касается руководства компании, в которой он работает, пока каких-то премий или благодарностей не последовало.

Счастливые родители малыша, появившегося на свет в автомобиле, с героем после поездки не созванивались. Не исключено, что в ближайшее время с мужчиной, которой не растерялся во время экстренных родов, свяжутся представители краевого министерства здравоохранения. В пресс-службе ведомства подтвердили, что состояние мамы и новорожденного мальчика в пределах нормы. Редакция «КП» желает семье здоровья, ну а Егору Бойко – ни гвоздя, ни жезла!

Егор работает в такси больше двух лет, часто ездит на далекие расстояния. С подобной ситуацией столкнулся впервые. Фото: предоставлено героем публикации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03