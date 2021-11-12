Из 400 тысяч привитых приморцев COVID-19 заболели только 57 человек

Всего в Приморье только официально заболело уже более 80 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье прошло выездное заседание Законодательного Собрания, которое было посвящено вакцинации в крае. Во время заседания подняли важные вопросы, касающиеся коронавируса и прививок от заболевания.

На собрании присутствовала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. По ее словам, из 400 тысяч приморцев, получивших вакцину от коронавируса, заболели только 57 человек.

Депутат Артем Самсонов предложил меры, которые повысят доверие приморцев к вакцине и улучшат коллективный иммунитет.

- Поднял вопрос, что необходимо публиковать не просто статистику сколько заболело, сколько умерло, а обязательно сообщать сколько среди них было привитых, - сообщил депутат в своем телеграмм-канале.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирусом в Приморье заразились 389 человек. Всего в крае вакцинировались 625 547 человек.

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