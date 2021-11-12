В московском метро появился поезд с надписью "Приморье"

Тематический поезд о Дальнем Востоке запустили в московском метро. Фото: пресс-служба правительства Приморского края.

В московском метро на Арбатско-Покровскую линию выходит новый поезд «Дальневосточный экспресс». Запуск поезда открыл комплекс мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». Курсировать экспресс будет полгода и за это время ознакомит жителей Москвы с культурой и историей Дальнего Востока. Состав включает в себя десять вагонов, шесть из которых разделены на две секции и посвящены одиннадцати регионам ДФО, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

- Нужно, чтобы москвичи, входя в вагоны этого поезда, вспоминали о том, что у нас есть Дальний Восток – прекрасное место для путешествий, отдыха и бизнеса; просто для того, чтобы приобрести один гектар и получить новую свободу и что-то создать на земле, - прокомментировал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

В пресс-службе правительства Приморья рассказали, как именно жители российской столицы познакомятся с жизнью на Дальнем Востоке. В вагонах будут размещены фотографии вулканов Камчатки, побережья Сахалина и Курильских островов, озеро Байкал и другие достопримечательности округа.

Вагон, посвященный фауне Дальнего Востока. Фото: пресс-служба правительства Приморского края.

- О Приморском крае жители и гости Москвы узнают благодаря красочным изображениям и описаниям таких символов региона, как парусные регаты, маяки, Стеклянный пляж, Владивостокская крепость, самая редкая из крупных кошек планеты – дальневосточный леопард, - рассказал заместитель председателя Правительства Приморья Алексей Наздратенко.

Другие вагоны познакомят москвичей с «Дальневосточным гектаром», заповедниками, редкими животными и программ, которые направлены на защиту и сохранение природы, возможностями учебы и трудоустройства на Дальнем Востоке.

Еще одной особенностью «Дальневосточного экспресса» стал вагон-ресторан, на стенах которого размещены рецепты блюд от известных шеф-поваров Дальнего Востока. Любой желающий может записать рецепт и ознакомиться с дальневосточной кухней.

Вагон-ресторан с рецептами дальневосточных блюд. пресс-служба правительства Приморского края.

Также с помощью QR-кодов, которые размещены в вагонах, пассажиры поезда смогут посмотреть около 40 роликов о туризме и промышленности на Дальнем Востоке.

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