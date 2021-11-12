10 лет - толку нет. Обернулся ли закон о бесплатной земле многодетным в Приморье провалом?

Закон о раздаче многодетным приморцам бесплатной земли обернулся полным провалом

На днях минуло ни много, ни мало десять лет с момента принятия в Приморье краевого закона о наделении многодетных семей бесплатной землей для строительства жилья. Итоги реализации благой инициативы в регионе плачевны – лишь единицы из тысяч получателей вожделенных участков смогли построить на них дома, но, в большей степени, не благодаря, а вопреки. Большинство желающих по-прежнему остаются без положенной им земли, а те, кому все же удалось взять надел, ничего не могут с ним сделать из-за отсутствия дорог и коммуникаций. «Комсомолка» попыталась разобраться, почему внешне благая инициатива выглядит сейчас как полный провал.

Владивосток как квинтэссенция проблем

В 2011 году тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал закон №138 ФЗ, по которому многодетные семьи могли безвозмездно получать земельные участки для строительства жилья. По замыслу землю должны были выдавать с уже готовой инженерной инфраструктурой: с проложенными дорогами, возможностью подключить воду и электричество. По следам федерального закона в регионах, в том числе, в Приморье, приняли свои законы о выдаче многодетным земельных наделов. Но по факту все оказалось совсем не так радужно, как это выглядело в победных реляциях глав регионов, поспешивших после принятия закона рассказать, как хорошо скоро заживут многодетные в своих домах, которые им так нужны.

Практически повсеместно реализация закона столкнулась с большими проблемами. Приморье не стало исключением. Особенно плохо дела пошли в крупных городах - Артеме, Уссурийске и Находке, а хуже всего, по понятным причинам, в краевой столице Владивостоке.

- Владивосток стал квинтэссенцией всех проблем этого закона, в нем сошлись все факторы, которые превратили хорошую инициативу в фарс, - говорит многодетная мать Ирина Медведева, помощник губернатора Приморского края. До 2019 года она возглавляла Совет многодетных родителей Приморского края и вплотную занималась проблематикой выделения земли для многодетных. - Проблемы у города начались сразу после принятия закона. Вдруг выяснилось, что в городе очень мало земельных участков пригодных по площади и условиям для выдачи под ИЖС, огромное количество земель Минобороны и лесного фонда, которые выдавать нельзя. И городская администрация начала выдавать только ту землю, которая была у нее в собственности. Потом появился свободный порт и, следовательно, больше претендентов на землю. И никуда не делись те, кто, так же как и многодетные имеет право на бесплатную землю – ветераны, инвалиды. А земли этой крайне мало и большая часть из нее непригодна для какого-либо строительства.

По краевому закону многодетные семьи могут бесплатно получить участки площадью от 7 до 20 соток. Прежде чем рассчитывать на получение участка, многодетная семья должна попасть в специальный реестр, на основе которого формируется очередь потенциальных получателей земли. Участки распределяются в ходе жеребьевок – сформировав какое-то количество участков для выдачи, чиновники приглашают семьи на розыгрыш, в ходе которого те наугад вытягивают кадастровые номера своих будущих участков. Всего с 2011 года во Владивостоке провели 54 жеребьевки, последняя прошла 4 ноября текущего года. В пресс-релизе мэрии по этому случаю отмечается, что на 65 предлагаемых к выдаче участков претендовали только 30 семей, а остальные «по разным причинам не пришли, и их ждут в следующий раз».

- Многие люди, особенно в Находке и Уссурийске, не приходят намеренно, потому что просто не хотят получать те участки, которые предлагаются. Их можно понять, ведь кому нужен очередной кусок леса у черта на куличках, к которому ни пройти, ни проехать. Люди знают, какие участки получили те, кто был раньше в очереди, и не хотят повторять их судьбу. Уж лучше переместиться в конец очереди, чем потом по суду от такого участка отказываться, - поясняет Диана Романенко, председатель Совета многодетных родителей Приморского края.

По данным мэрии, за десять лет землю во Владивостоке получили 2130 семей, порядка трех тысяч все еще ждут своей очереди. Но большинство из тех, кто наделы получил, мало этому рады. Обещанной инфраструктуры к участкам так и не появилось – ни дорог, ни электричества, ни воды. Получается, что люди годами ждут своего куска земли, но получив его, ничего не могут с ним сделать - без дорог не подъедешь, без воды не замесишь раствор, без электричества не поставишь бытовку.

Да забыли про овраги

К сожалению, не спасла ситуацию и передача в 2014 году из федеральной в городскую собственность большого массива между Шаморой и Емаром.

- Тогда по нашим обращениям подключился (полдпред президента в ДФО - вице-премьер правительства РФ - прим. ред.) Юрий Петрович Трутнев, и эту территорию быстро передали городу. У многих людей появилась надежда, что вот сейчас получат нормальную землю. Но все оказалось не так просто. Когда смотрели землю на карте, все было хорошо, а вот когда начались планировочные решения, то оказалось, что там такой рельеф, который просто не позволяет нарезать достаточное количество участков. Плюс, наложились охранные зоны лесов, краснокнижные деревья. Сначала там планировалось нарезать порядка тысячи участков, но с 2016 года проект планировки постоянно меняется и участков с каждым разом становится все меньше. На данный момент их порядка 300-400. Со временем стала понятна и другая проблема этого массива – чтобы проложить туда дороги и протянуть свет и воду, нужны миллиардные вложения, которых у города просто нет, - говорит Ирина Медведева.

По информации администрации Владивостока, из порядка 2,2 тысяч выданных многодетным участков во Владивостоке к более 800 невозможно построить нормативные дороги. Большая часть из них выдавалась без проектов планировки, а к сегодняшнему дню еще и существенно изменилось градостроительное законодательство, ужесточились требования к проектировке и строительству линейных объектов, в том числе, дорог. В итоге получилось парадоксально: участки предоставили, а для проезда оставили пространство настолько узкое, что теперь там построить дорогу нельзя. Кроме того, уклоны и перепады высот больше не позволяют владельцам участков рассчитывать на асфальтированную дорогу.

Многие уже согласны на грунтовые дороги – лишь бы была. Но даже на них в городском бюджете нет денег. Не обходится и без пресловутой чиновничьей волокиты.

- Самый яркий пример. В этом году городу выделили из краевого бюджета 30 миллионов рублей на строительство подъездных путей к 405 участкам многодетных в районе Шаморы. Проект на этот массив у города есть, и нужно было только провести уточняющую подеревную съемку. Подрядчик сделал ее в конце марта этого года, результаты были сданы на госэкспертизу. Но вдруг оказалось, что экспертиза стоит дороже, чем городские чиновники планировали. Что с этим делать, решали в течение нескольких месяцев, а потом столько же устраняли замечания. Только в середине октября документы из экспертизы вышли, и теперь нужно объявлять торги на строительство. И вновь посыпались замечания, теперь к оформлению конкурсной документации. При самом лучшем раскладе, если чиновники все же устранят все замечания и организуют торги, есть большие сомнения, что кто-то на эти торги заявится. Просто потому что там огромный объем работ, которые надо выполнить в очень сжатые сроки. Получается, что целый год деньги были, проект был, но из-за перемещения бумажек из одного кабинета в другой дороги, которая очень нужна стольким людям, нет и в ближайшее время, скорее всего, не будет, - говорит Ирина Медведева.

Туманные перспективы получить обещанную инфраструктуру к своим участкам заставляет некоторых браться за дело самостоятельно. Так, например, две семьи получившие участки на Ломаной, 18, во Владивостоке (район Садгорода), разуверившись в том, что инфраструктурный вопрос сдвинется с мертвой точки, самостоятельно отсыпали дорогу к своим участкам, сделали скважины и септики, и, наконец, построили дома. Еще один пример - наделы на ул. Коммуны, 2 (тоже Садгород, но ближе к морю), где в прошлом году несколько многодетных семей объединились и сделали себе дорогу. То есть там, где есть хоть какая-то возможность, люди начинают строиться. Но таких единицы, у большинства многодетных самостоятельно решить проблемы с инфраструктурой не получится.

В других муниципалитетах Приморья ситуация с выдачей земли попроще, чем в краевой столице, но тоже далеко не безоблачная.

- Мест, где полностью закрыли очередь на землю, не так много, в основном это северные районы края – Ольгинский, Тернейский, Кавалеровский районы. В остальных районах проблемы остаются, хоть и не такие острые, как во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Надеждинском районе. Хорошие планировочные решения были в Арсеньеве - там выдали людям участки компактно и рядом с имеющейся инфраструктурой. Есть какой-то системный подход в Артеме – там приняли местный законодательный акт, по которому возмещают расходы ресурсоснабжающим организациям за подключение участков многодетных к инженерной инфраструктуре. Это не панацея, но хоть какие-то практические шаги, - отмечает Диана Романенко.

Кто виноват и что делать?

Проблемы выделения земли многодетным актуальны не только для Приморья, в большинстве регионов страны аналогичная ситуация. И везде у властей один ответ – да, есть закон, но выполнять его в полной мере в части подведения инфраструктуры и коммуникаций к участкам не позволяет недостаток средств в муниципальных бюджетах. Где-то, как во Владивостоке, накладывается и острый дефицит муниципальной земли.

Но все же люди, которые годами стоят в очередях или уже получили кусок земли, но туда невозможно даже проехать, ждут хоть какого-то решения.

- Самое эффективное возможное решение – это принятие федеральной целевой программы, когда краевому бюджету и муниципалитетам будут выделяться федеральные деньги на создание инфраструктуры. Возможно, появление какой-то подпрограммы в рамках программы развития Дальнего Востока и Арктики. В чатах многие многодетные возмущаются, почему, например, к ТОР «Надеждинская» в Приморье строятся дороги, а к участкам многодетных в Надеждинском районе ни одной дороги не построили. И они правы, это выглядит неправильно. Нужен баланс – развивать экономику нужно, но и обязательства перед людьми исполнять тоже, - отмечает Ирина Медведева.

По ее словам, еще одним решением могла бы стать возможность получения вместо земли жилищного сертификата:

- Мы не первый год об этом говорим. Это хорошая альтернатива. Люди могут выбрать – ждать земельный участок или приобрести жилье. Средства сертификата можно использовать в ипотечном кредитовании или строительстве частного дома. В сложившихся условиях это более реально и действительно будет дешевле для государства, чем создание инфраструктуры за миллиарды к тем участкам, которые ранее выдали, не подумав о том, что делать с ними дальше. Но и здесь нужна помощь федерального центра. Чтобы реально сократить очередь в том же Владивостоке, стоимость сертификата должна быть максимально приближена к кадастровой стоимости земельного участка. А это большие деньги, и самостоятельно край эту проблему не решит. Но Приморье могло бы стать пилотной площадкой для апробации данной инициативы.

ПО ТЕМЕ:

Многодетные семьи Владивостока выстроились в очередь на землю на 300 лет вперед

В 2017 году им выделено всего семь участков. Такими темпами очередь кончится через каких-то 300 лет (подробнее...)

Полпред готов раздавать всем дальневосточникам землю бесплатно

Юрий Трутнев под угрозой увольнения обязал приморских чиновников обеспечить многодетные семьи участками до конца 2014 года (подробнее...)

Во Владивостоке вопрос выделения земли многодетным движется с перебоями

Городская прокуратура добивается выполнения краевого закона от чиновников муниципалитета (подробнее...)