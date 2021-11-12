Обновленный кинотеатр «Океан» открыли во Владивостоке

Есть, пить, смотреть. Кинотеатр открылся после месячного ремонта. Фото: Сергей БАЛАНОВ

18 октября кинотеатр «Океан IMAX» закрылся на ремонт, но и месяца не успело пройти, как он вновь открывает двери для зрителей. Обновленное пространство больше про еду, чем про кино. «КП – Владивосток» показывает, какой теперь «Океан» стильный и современный.

– В новом кинотеатре хочется сделать фото в каждом углу, потому что очень уж красиво, – делятся с «Комсомолкой» те, кто одними из первых побывал в отремонтированном «Океане». – Появилось много классного общепита, поэтому перед киносеансом можно вкусно перекусить.

Кинокомплекс презентовал новую концепцию развития. Теперь это больше про еду, чем про кино. Там, где раньше было довольно любимое многими заведение и Dumpling Republuc и множество небольших кафе на этаже выше, появился фудкорт с большим количеством участников-рестораторов и посадкой почти на 400 человек, пространство для коворкинга, зона отдыха. Летом на открытом воздухе радовать гостей будет большая терраса.

Сразу же после ремонта, 12 ноября, поклонники Marvel смогут увидеть долгожданный фильм «Вечные» (18+). Кстати, все помнят, что там снялась Анджелина Джоли, она сыграла элитного солдата, который может создать любое оружие из космической энергии! И вот эту красоту можно посмотреть в формате IMAX 3D на огромном сверхчетком экране зала IMAX. Уверена, фанаты смогут полностью погружение в гущу событий и остаться довольными.

Дети же смогут посмотреть мультфильмы «Неисправимый Рон» (6+), «Кощей. Начало» (6+), а для более взрослых зрителей в прокат выходят «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+), шпионский боевик о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (12+), «Шан-чи и легенда десяти колец» (16+), фантастический экшн «Веном-2», комедия «Друг на продажу» (16+), триллер «Ряд 19» (16+), ужасы «Проклятье Эбигейл» (18+).

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