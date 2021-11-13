В Петропавловске-Камчатском свора собак запугала детей

Стая бездомных собак кидается на детей и взрослых Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В одном из районов Петропавловска-Камчатского на детской площадке стая бездомных собак кидается на детей и взрослых. Так местный житель оказался свидетелем нападения псов на его ребенка, к счастью тот успел забежать на горку. Мужчина отправился за животными, которые продолжали агрессивно вести себя и лаяли на прохожих.

В нескольких метрах от детской площадки псы подбежали к женщине, животные не осмеливались укусить прохожую, но и не отходили от нее. Мужчина кинул в стаю неизвестный предмет, по эффекту и звуку похожий на маленькую дымовую бомбочку. Животные тут же разбежались.

- Только так с ними, получается, приходится. Только так их можно отпугивать, но это не вариант. Примите меры, товарищи, - говорит мужчина.

На жалобу откликнулись с официального аккаунта городской администрации: «Информацию о необходимости отлова безнадзорных животных в районе детской площадки "Кораблик" передаем в Службу благоустройства города для реагирования».