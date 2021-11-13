«Мама в больнице. Снимите нам гостинку». Приморцы беспокоятся за жизнь маленького ребенка, которого они увидели с подозрительными личностями

Инцидент произошел в одном из кафе Владивостока. Фото: Щипицина Юлия Фото: "КП" Архив

В одном из Владивостокских пабликов появилось сообщение от жителей города, которые стали свидетелями подозрительного поведения мужчины и женщины с годовалым ребенком на руках. Инцидент произошел в одном из кафе в торговом центре «Кристалл».

Приморцы обратились за помощью в социальные сети, они рассказали об ужасной ситуации, что произошла на их глазах. В кафе зашла пара, которая, по словам очевидцев, очень подозрительно себя вела. У мужчины и женщины на руках был годовалый ребенок, они упали вместе с ним на пол, малыш ударился головой. Посетители начали интересоваться, что вообще происходит и кем приходятся эти люди мальчику.

- На вопрос «Вы ли родители?», был дан неоднозначный ответ: «Мама в больнице. Она живет на Баляева. Снимите нам гостинку», это сказал «папа», - пишут в сообщении очевидцы.

Паре пригрозили полицией, после чего они переместились на лестничный пролет торгового центра. Корреспондент «КП-Владивосток» обратился в пресс-службу УМВД по Приморскому краю, чтобы узнать подробности произошедшего.

- Во Владивостоке полиция проводит проверку информации, размещённой в социальных сетях. Граждане сообщили, что, находясь в кафе, наблюдали за семейной парой с явными признаками опьянения. На руках у них находился малолетний ребёнок, длительное время тепло одетый. Со слов очевидцев, родители периодически падали на пол вместе с ребёнком.В настоящее время информация зарегистрирована в территориальном отделе полиции. Назначена проверка, в рамках которой будут изъяты записи камер видеонаблюдения с целью установления личностей родителей и привлечения к установленной российским законодательством ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

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