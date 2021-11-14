22-летняя Анастасия Адушева представляет Владивосток на конкурсе «Краса России-2021»

Анастасия Адушева. Фото: instagram.com/adunaasty

Конкурс «Краса России-2021» идет полным ходом. Читатели нашего издания могут проголосовать за самую красивую девушку, которая будет носить звание «Мисс «Комсомольская правда». Конкурс проводится с 12 по 17 ноября 2021 года, в нем участвуют 50 представительниц прекрасного пола с разных концов России.

Приморье представляет 22-летняя Анастасия Адушева из Владивостока. Ее характеризуют целеустремленность, уверенность и чувственность.

Фотография Насти со страницы конкурса.

Настя – студентка Высшей школы экономики. Много лет занималась художественной гимнастикой, а сейчас работает фитнес-инструктором и помогает людям становиться здоровее.

Шесть лет назад, тогда еще 16-летняя Настя, заняла второе место среди Юных Красавиц России, но сейчас, после длительной работы над собой, намерена победить, а затем достойно представить нашу страну на конкурсе «Мисс Земля».

Приморчанка мечтает о простом, но важном: успешно балансировать между будущей счастливой семейной жизнью и деятельностью, приносящей удовольствие.

– Привила бы всем и каждому любовь к себе, а соответственно любовь к ближнему, к далекому, к знакомому и нет – ради всеобщего мира на Земле, – говорит Настя, отвечая на вопрос, что бы она сделала для человечества.

Отдать свой голос за девушку можно на страничке конкурса.

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