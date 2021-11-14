После теплых выходных Приморье окажется во власти холода и снега

На край будет оказывать влияние очередной циклон. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Суббота и воскресенье выдались в Приморье, особенно во Владивостоке, довольно теплыми для середины ноября. Но с наступлением новой недели и приходом нового циклона ситуация изменится. Как пишет портал «Примпогода», ожидаются даже осадки, как правило, в виде снега.

Синоптики предупреждают: прогноз дается заблаговременно, и все еще может измениться, так как то, куда и сколько выпадет осадков, зависит от траектории вихря.

Пока что Приморье может ждать такой погоды:

В понедельник, 15 ноября, на погоду в крае повлияет холодная тропосферная ложбина. Похолодает, а в некоторых районах выпадет снег. Ночью можно ожидать до -11 градусов на севере и до -3 – на юге. Днем до +1 и +8 соответственно.

Потом атмосферное давление будет только расти, над регионом будет хозяйничать гребень антициклона. Во второй половине недели возможны осадки. Не исключено, что во вторник, 16 ноября, и среду, 17 ноября, будет небольшое потепление.

В дальневосточной столице в первой половине недели существенных осадков не ожидается.

В понедельник, 15 ноября, будет дуть свежий северо-западный ветер, ночью ожидается до -2 градусов, а днем до +7.

С приходом ночи ветер начнет ослабевать.

Во вторник, 16 ноября, ночью будет небольшой мороз, температура воздуха будет почти такой же, как и накануне.

В среду же, 17 ноября, значения минимальных и максимальных температур повысятся на несколько градусов.

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