Где же хэппи энд? По Артему полгода бегает одинокая собака-потеряшка

Пугливое животное бегает в городе с лета. Фото: Социальные сети

Грустная история разворачивается на глазах жителей Приморья – вот уже почти полгода в Артеме бегает черная собачка с белым пятном на груди. Судя по всему, она убежала из аэропорта или с близлежащей территории, а хозяйка не может ее найти. «КП – Владивосток» пообщалась с неравнодушной женщиной, которая всеми силами пытается помочь питомцу и ее владелице встретиться спустя месяцы разлуки.

Одинокая и пугливая собака бегает по Угловому в Артеме. Понять, девочка это или мальчик, нельзя, потому что малыш не подпускает к себе чужаков. Как песик оказался на улице, остается только гадать, но появился он летом. Тогда его и заприметила местная жительница, Надежда.

Женщина начала подкармливать животное: положит вкусняшку и отходит подальше. Только тогда собака подходит и начинает есть. Иначе – никак.

Сначала черныша все считали простой потеряшкой или дворняжкой, но потом Надежда узнала, что в аэропорт несколько раз обращалась девушка. Говорила, пропал ее питомец, показывала фото, очень уж похожие на того, кто сейчас бегает в Артеме.

Только вот долгожданная встреча так и не произошла.

Сейчас Надежда поставила будку для боязливой собачки и начала распространять информацию по группам в социальных сетях. «Кто узнает собаку?» – спрашивает она под фотографиями сиротливого животного и оставляет свой номер телефона – +79243225707. Увы, пока никто не отозвался. Но, возможно, сила интернета и СМИ поможет маленькой семье воссоединиться. «Комсомолка» надеется, что эта история закончится также счастливо, как и сентябрьская в «Домодедово».

Тогда собака по кличке Ева выбежала из багажного отсека самолета, который направлялся из Москвы в Симферополь, и пропала. Животное искали волонтеры и сотрудники аэропорта шесть дней, но все было безуспешно, пока хозяйка Екатерина не вернулась в столицу России. Она положила свою толстовку и лакомства Евы в переноску, и только тогда питомец вернулся.

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