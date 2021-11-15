В мэрии объяснили, почему остановилась стройка модульной парковки в центре Владивостока

Модульная парковка появится на Лазо. Фото: Екатерина ТИХАЯ

В начале лета этого года во Владивостоке начали возводить модульную парковку возле остановки Лазо, за зданием на Светланской, 56. Рабочие подрядной организации «ВекторСтрой» довольно быстро справились с поставленной задачей, и вот уже несколько месяцев жители города не видят здесь никаких строителей. Работы замерли, и это вызвало удивление. Как удалось выяснить «КП – Владивосток», оказывается, все идет по плану.

Каркас уже полностью собран. Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Основные работы по возведению конструкции, которые входили в контракт с компанией, исполнены. Сейчас специалисты прорабатывают и готовят к размещению следующий аукцион, подрядчики которого должны будут провести работы по монтажу фасада. Подключение и ввод в эксплуатацию не входили в предыдущий контракт и идут отдельно. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию парковки – конец первого полугодия следующего года, – пояснили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе мэрии.

Парковка рассчитана на 24 машины. Фото: Екатерина ТИХАЯ

В каждую модульную парковку может вместить до 12 легковушек. Всего же таких модулей в этом районе будет два. Еще два появятся на Семеновской, 18. Этот прекрасный элемент инфраструктуры будет полностью автоматизированным, чтобы припарковать машину нужна лишь чип-карта или пин-код. Подача авто из бокса, обещают водителям, займет не больше двух минут.

Парковка расположена за зданием на Светланской, 56. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Разговор о новых парковках, которые должны быть мобильными и удобными, начался еще в 2020-м. В январе 2021 года на Верхнепортовой, 6, началась стройка первой муниципальной автоматизированной многоуровневой парковки. Работы вышли на финишную прямую в конце сентября.

Власти считают, что создание платных парковок в центре города существенно поможет разгрузить трафик и запаркованность приморской столицы.

Паспорт объекта. Фото: Екатерина ТИХАЯ

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