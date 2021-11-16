Семья автоподставщиков во Владивостоке устроила больше 160 ДТП

Опытные автоподставщики действуют четко и слаженно. Фото: www.instagram.com/anti_fraud.vl.

Об автоподставщиках во Владивостоке, пожалуй, слышали, если не все, то многие. Водители, которые зарабатывают на невнимательности других в наше время, к сожалению, не редкость. Но чтобы в этот черный "бизнес" включился целый семейный подряд – скорее нонсенс. Как оказалось, в приморской столице мама, папа и сын подобным образом устроили около 160 аварий.

Речь идет о трех приморцах – Татьяне 1976 года рождения, ее муже Тимофее 1976 года рождения, оба уроженцы одного из сел Приморья, и их сыне Артеме, который родился в 1999 году во Владивостоке. По словам пострадавших, которые уже успели погрузиться в историю семьи, раньше супруги держали овощную лавку, но то ли бизнес перестал быть доходным, то ли нашлась работа менее пыльная, с 2018 года семья стала все чаще отмечаться в сводках ДТП.

В числе пострадавших те, кто вовремя не перестроился при повороте, не занял положенную полосу при выезде с кольца или просто растерялся на сложном перекрестке, а таких во Владивостоке насчитывается довольно много. И, если обычный водитель чаще всего пытается затормозить даже перед нарушителем, то автоподставщики не упускают шанса заработать и бьют прямиком в цель.

Самые «рыбные места» для заработка семьи – Инструментальный завод, кольцо на 3-ей Рабочей и Гоголя (при заезде под мост многие норовят проскочить с правого ряда).

Одно из любимых мест для автоподстав - Гоголя. Фото: www.instagram.com/anti_fraud.vl.

У семьи целый парк не самых свежих машин, найти детали на них большая редкость, потому и стоимость этих деталей иногда сопоставима со стоимостью самой машины. Чем и пользуются местные антигерои. Семья владеет Nissan Cima 1991 года выпуска, несколько Nissan Cedric 1980, 1987, Nissan Fuga, Nissan Gloria 1998, Daihatsu Move и другими. К примеру, по оценкам страховых, фара, капот и крыло на Сima обходятся около 300 тысяч рублей, как уверяют пострадавшие, семья старается работать максимально четко, не щадя свои авто. После ДТП машины нередко признаются непригодными для восстановления, в итоге на руки подставщики получают кругленькую сумму.

По словам тех, кто уже пострадал от действий хитрых жителей Владивостока, чаще всего на промысел выходили глава семейства и его сын. Но с апреля этого года отца лишили водительского удостоверения на полтора года. Поэтому мужчина продолжает участвовать в аферах, но уже на пассажирском сиденье, передавая опыт по наследству. Татьяна тоже засветилась в весьма спорных авариях, но женщина становится участницей ДТП реже, чем сын и муж.

Аварии часто происходят в вечернее время. Фото: www.instagram.com/anti_fraud.vl.

Естественно, что не заметить больше 160 происшествий в послужном списке семьи – крайне сложно. Но как уверяют пострадавшие, в суде их интересы представляют опытные адвокаты. Да и в знании правил дорожного движения подставщиков сложно упрекнуть, ведь по закону они правы. А вменить им мошеннические действия крайне сложно, сейчас они судятся со страховыми компаниями в арбитраже.

Одним из последних, кто поплатился за съезд с кольца Инструментального не с той полосы, стал водитель Rolls-Royce Wraith. Стоит отметить, что цена на авто начинается от 20 миллионов рублей, но для автоподставщиков не имеют значения стоимость, марка и год машины. Был невнимателен – получай.

Как правильно выезжать с кольца Инструментального завода знают далеко не все. Фото: www.instagram.com/anti_fraud.vl.

Не исключено, что законная управа на семью в конце концов найдется, а до этого момента единственным способом защиты от подобных личностей является строгое соблюдение ПДД и, хотя бы наличие видеорегистратора.

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