«Стеклянный шедевр» налепили на историческое здание в центре Владивостока

Балкон на Посьетской, 21. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus

Очередной жертвой «остекления» стал трехэтажный дом №21 на улице Посьетской. Его построили в начале XX века, еще до революции 1917 года. В разные годы люди «протаскивали» изменения внешнего вида здания и смогли отстроить несколько балконов, которые явно не предусмотрены конструкцией постройки, и «украсить» их сайдингом. Но нынешний «штрих» на здании удивил максимально сильно: в середине ноября здесь начали делать массивный балкон полностью из стекла.

Работы на днях заметили неравнодушные жители Владивостока и в один голос забили тревогу. Фотографии разлетелись по городским группам в социальных сетях. Почти единогласный вердикт – безобразие. Как говорят очевидцы, сей «стеклянный шедевр» слепили буквально за выходные.

Горожане возмущены. Ведь туризм довольно важная статья дохода как для города, так и для гостиниц, торговли, ресторанов, музеев, экскурсоводов, транспорта и прочих. А чтобы был тот самый доход, необходимо обеспечить привлекательность города, которая, в том числе, зависит и от самих жителей, а вот такие действия мало кому могут понравиться.

Жителей города поддерживают известные историки и краеведы, высказываясь с точки зрения эстетики и сохранения архитектурного наследия.

– Это грубейшее нарушение законодательства. Здание – объект культурного наследия, оно дореволюционное, – высказывается Анна Мялк.

– Я предельно возмущен и категорически против такого. Вне зависимости от того, признан этот дом памятником архитектурного наследия или нет, это просто городское безобразие, – считает Владимир Калинин.

Обеспокоенные люди начали обращаться к начальнику отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павлу Шугурову и мэру приморской столицы Константину Шестакову.

– Кошмар, – отреагировал Павел Шугуров – Попробуем что-то предпринять.

В пресс-службе главы города заверили, что они подключились. Специалисты администрации обратились в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края и Инспекцию регионального строительного надзора и контроля с просьбой провести проверку по данному факту.

Руководитель Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморья Владимир Осецкий сказал, что этот инцидент уже в работе, они действуют в рамках закона:

– Сейчас мы должны официально, через Росреестр, получить информацию о собственнике этих помещений для организации проверочных мероприятий. Чем мы сейчас и занимаемся. Проверим документы: наличие у собственника охранного обязательства, кто делает работы… По возможности привлечем к этим мероприятиям иные надзорные органы или же будем разбираться самостоятельно. Наша позиция такая – это все должно быть в кратчайшие сроки остановлено, демонтировано и приведено в надлежащее состояние. Ждем результатов.

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