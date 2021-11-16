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Общество16 ноября 2021 12:22

Молодая мать на Камчатке случайно захлопнула дверь в квартиру с двухмесячным ребенком

Вскрывать дверь пришлось спасателям
Екатерина ТИХАЯ
Женщине пришлось позвонить спасателям.

Женщине пришлось позвонить спасателям.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Жительница Петропавловска-Камчатского вышла из квартиры без ключей и случайно захлопнула дверь. Самое страшное, что дома совершенно один остался двухмесячный ребенок. Женщина испугалась, но не растерялась и позвонила МЧС. Тревожный сигнал по номеру 112 поступил утром в понедельник, 15 ноября.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на вызов.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на вызов.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели без промедления помчались в дом на улице Океанской. Мужчины вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента, и как только путь в квартиру оказался свободен, молодая мать кинулась к ребенку. К счастью, все это время малыш спокойно спал в своей кроватке.

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций просят жителей быть внимательней, не оставлять детей без присмотра и, выходя из квартиры даже ненадолго, брать с собой телефон и выключать различные приборы, которые могут быть опасны.

Малыш не пострадал, он все это время мирно спал в кроватке.

Малыш не пострадал, он все это время мирно спал в кроватке.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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