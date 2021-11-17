Театральный «оскар» раздали в Приморье: лучшие артисты и триумф «Каренина»

Вручение главной награды Фото: Юлия НИКИТИНА

Церемония вручения премии имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка «Серебряный медальон» прошла во Владивостоке в Приморском краевом драматическом театре им. М. Горького. Каждый год театральное сообщество края ждет итогов этой премии, которую вручают по итогам прошедшего театрального сезона. Премия им. А. Присяжнюка была основа Приморским отделением Союза театральных деятелей РФ.

Помимо лауреатов среди режиссеров, художников, актеров, главной интригой премии является Гран-при – серебряный медальон, который получает только один человек, чья работа получает наивысшее одобрение жюри.

В этом году в состав жюри помимо представителей театров, музыкантов, театроведов и журналистов как независимый эксперт вошла театральный критик, доцент кафедры истории театров России ГИТИСа Алена Карась.

Ведущие церемонии награждения Валентин Запорожец и Евгений Сидоров Фото: Юлия НИКИТИНА

Сама церемония вручения наград прошла в очень дружеской и теплой атмосфере в стенах театра им. Горького. Ведущими церемонии этом году стали актеры Валентин Запорожец и Евгений Сидоров, а час торжественной церемонии удачно разбавили выступления артистов театра, в том числе и солистки Приморской сцены Мариинского театра Анастасии Кикоть.

Главным лауреатом премии стал в этом сезоне Борис Бехарский, главный режиссер Уссурийского театра им. Комиссаржевской. Именно ему вручил заветный серебряный медальон Народный артист России Ефим Звеняцкий. Помимо этого, спектакль «Каренин» получил награду как лучший спектакль сезона, в котором Бехарский исполняет роль Каренина.

Ефим Звеняцкий и Борис Бехарский Фото: Юлия НИКИТИНА

Председатель Приморского отделения СТД РФ Яна Мялк на церемонии награждения объявила, что спектакль «Каренин» вошел в лонг-лист главной театральной премии страны «Золотая маска», что произошло впервые за всю историю приморских театров.

Специальный приз от СТД получил режиссер Находкинского театра кукол Евгений Солянников. Его народили творческой командировкой в столицу, что безусловно пойдет на пользу маленькому театру, который трудится для своих юных зрителей.

Специальный приз от Союза театральных деятелей вручает Яна Мялк Фото: Юлия НИКИТИНА

Особенной наградой считается премия в номинации «За честь и достоинство». В этом году ее вручили сразу двум лауреатам – актеру Приморского театра молодежи Анатолию Мягких и Заслуженной артистке РФ, актрисе Приморского театра кукол, Татьяне Ведерниковой.

Анатолий Мягких Фото: Юлия НИКИТИНА

Татьяна Ведерникова Фото: Юлия НИКИТИНА

Список лауреатов премии «Серебряный медальон» в сезоне 2020–2021 годов:

Гран-при – Борис Бехарский, главный режиссер Уссурийского театра им. Комиссаржевской

Лучшая женская роль – Олеся Литвиненко (роль Дины Федоровны в спектакле «Пришел мужчина к женщине», театр Восточного военного округа)

Лучшая мужская роль – Денис Неделько (роль Шарикова в спектакле «Собачье сердце», Приморский академический театр им. Горького)

Лучшая роль второго плана – Сергей Гончаров (роль Борменталя в спектакле «Собачье сердце», Приморский академический театр им. Горького)

Лучшая режиссерская работа (лучший спектакль, большая форма) – Роман Габриа, (спектакль «Каренин», Уссурийский театр им. Комиссаржевской)

Лучшая режиссерская работа (лучший спектакль, малая форма) – Николай Тимошенко (спектакль «Там же, тогда же», Приморский академический театр им. Горького)

Лучшая сценография – Тамара Кузьмина (спектакль «Снежная королева», Находкинский театр кукол)

Лучший художник по костюмам – Андрей Климов (спектакль «Собака на сене», Приморский академический театр им. Горького)

Лучшее музыкальное оформление спектакля – Владимир Синенко (музыка к спектаклю Приморского театра кукол «Курочка-ряба»)

Лучший дебют – Юлия Козлова (роль Сони Мармеладовой в спектакле «Преступление и наказание», театр Восточного военного округа)

Лучший эпизод – Мария Китова (спектакль «Рядовые», театр ТОФ)

Лучший детский спектакль – «Снежная королева» (режиссер Лидия Василенко, Приморский краевой театр молодежи)

Лучшая женская роль детского репертуара – актриса Ольга Перфилова (роль Рики-Тики-Тави, спектакль «Рики-Тики-Тави», Приморский театр кукол

Лучшая мужская роль детского репертуара – Сергей Рюмкин (роль Сказочника, спектакль «Снежная королева», Приморский краевой театр молодежи)

Лучшая роль второго плана детского репертуара – Александра Пряха (роль Шамаханской царицы, спектакль «Тайна цветущего дуба», театр ТОФ)

Специальный приз жюри – Елена Оноприенко (роль Нади в спектакле «Любовь и голуби», Уссурийский театр им. Комиссаржевской)

Вручение награды за лучший спектакль сезона Фото: Юлия НИКИТИНА

Александра Пряха Фото: Юлия НИКИТИНА

Владимир Синенко Фото: Юлия НИКИТИНА

Владимир Тимошенко Фото: Юлия НИКИТИНА

Денис Неделько Фото: Юлия НИКИТИНА

Дарья Мухортова Фото: Юлия НИКИТИНА

Мария Китова Фото: Юлия НИКИТИНА

Наталья Овчинникова Фото: Юлия НИКИТИНА

Режиссер Евгений Солянников Фото: Юлия НИКИТИНА

Тамара Кузьмина Фото: Юлия НИКИТИНА

Театральный критик Алена Карась Фото: Юлия НИКИТИНА

Театровед Нина Шульгина, член жюри Фото: Юлия НИКИТИНА

Лауреат Гран-при Фото: Юлия НИКИТИНА

Специальный приз от Союза театральных деятелей вручает Яна Мялк Фото: Юлия НИКИТИНА

Диплом лауреата Фото: Юлия НИКИТИНА

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