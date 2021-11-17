В Уссурийске очереди за вакциной выстроились прямо в домах культуры, куда ходят на занятия дети

Родители обратились с жалобами в администрацию города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Уссурийска пожаловались на недавно открытые дополнительные пункты вакцинации против коронавируса в учреждениях культуры. Например, во дворце культры «Дружба» и молодежный центр культуры «Горизонт». В помещениях этих учреждений на прошлой неделе появились очереди из желающих привиться, и это совершенно не понравилось родителям, чьи дети ходят туда на занятия.

Родители обратились с жалобами в администрацию города, они перепугались не на шутку за своих детей, которые приходили в дворцы творчества и видели в коридорах толпы незнакомых людей. Желающие получить прививку, по словам родителей, загораживали проход к кабинетам и туалетам, сидели на лавочках, на которых обычно переобувались дети, и позволяли себе нецензурно выражаться в присутствии ребят. Большинство возмутило и то, что никто не соблюдал такого правила защиты, как социальная дистанция, многие сидели и стояли вплотную друг к другу, были и те, кто не надел даже маски, либо носил их на шее.

В пресс-службе Уссурийска сообщили, что открыли в начале нобря сразу пять дополнительных прививочных пунктов. В том числе и в ДК «Дружба» на улице Русской, потому что в микрорайоне, где он расположен, других вариантов практически нет. А поток людей на прошлой неделе может быть связан с тем, что с 15 ноября вступило в силу постановление о том, что всех непривитых сотрудников работодатели обязаны отстранять от работы. Возможно, желающие запрыгнуть в последний вагон и перепугали родителей, ведь до этого, жалоб не поступало.

- Очень обширный район и в нем всего одна железнодорожная больница. Дворцы творчества стали местом, где можно было бы быстро развернуть пункт. Жалобы поступали в пятницу, когда была большая очередь, все хотели привиться перед 15 ноября. Сейчас жалобы не поступают, народу там нет, - сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Кстати, несмотря на разгар четвертой волны коронавирусной инфекции, дворцы культуры продолжают работать. В «Дружбе» корреспонденту «КП-Владивосток» сказали, что на данный момент все кружки работают и занятия не отменялись. При этом с детьми занимаются только привитые сотрудники.

Напомним, на данный момент в Приморье вакцинировалось около 700 тысяч человек. Специалисты утверждают, чтобы справиться с пандемией, нужно выработать иммунитет у 80% населения.

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