Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток18 ноября 2021 2:05

Примгидромет: в Приморье объявлено штормовое предупреждение на 22-23 ноября

Осадки превысят норму
Руслан НОВИКОВ
Синоптики не предвещают ледяного дождя, но по краю пройдет дождь со снегом

Синоптики не предвещают ледяного дождя, но по краю пройдет дождь со снегом

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за циклона, который движется на Приморье, в крае объявили штормовое предупреждение. Шторм придет в ночь на 22 ноября и планирует буйствовать в крае почти двое суток.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, по большей части территорий края пройдут дожди, мокрый снег и крупные снежные хлопья. Синоптики прогнозируют высокое количество осадков: оно будет выше нормы.

- Во второй половине ночи и днем 22 ноября в южной половине края и на восточном побережье ожидаются сильные осадки (15-40 мм за 12 часов м менее при дожде и дожде со снегом, 6-15 мм – при снеге), местами очень сильные – 50 мм и более за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, 20 мм и более при снеге, - сообщили в пресс-службе.

Ночью 23 ноября осадки сохранятся. Интенсивный снег либо смешанные осадки пройдут по северу - возможно от 20 до 50 мм.

Отметим: непогода сулит гололедицу и снежный накат. Ветер также дойдет до штормовых значений: от 15 до 22 м/с в континентальной части и от 20 до 25 м/с на побережьях. Ранее глава Примгидромета Борис Кубай попросил всех автолюбителей сменить резину на зимнюю до 20 ноября.

Возможны и подтопления: уровень воды в реках и других водоемах поднимется на 1-1,8 метра.

ПО ТЕМЕ:

Главный синоптик Приморья назвал дату, к которой владивостокцам нужно сменить резину

Борис Кубай рассказал о непогоде в третьей декаде ноября (подробнее)

Синоптики рассказали о двух сценариях снегопада в Приморье

К краю приближаются несколько разных циклонов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

Погода