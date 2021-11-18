Примгидромет: в Приморье объявлено штормовое предупреждение на 22-23 ноября

Синоптики не предвещают ледяного дождя, но по краю пройдет дождь со снегом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за циклона, который движется на Приморье, в крае объявили штормовое предупреждение. Шторм придет в ночь на 22 ноября и планирует буйствовать в крае почти двое суток.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, по большей части территорий края пройдут дожди, мокрый снег и крупные снежные хлопья. Синоптики прогнозируют высокое количество осадков: оно будет выше нормы.

- Во второй половине ночи и днем 22 ноября в южной половине края и на восточном побережье ожидаются сильные осадки (15-40 мм за 12 часов м менее при дожде и дожде со снегом, 6-15 мм – при снеге), местами очень сильные – 50 мм и более за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, 20 мм и более при снеге, - сообщили в пресс-службе.

Ночью 23 ноября осадки сохранятся. Интенсивный снег либо смешанные осадки пройдут по северу - возможно от 20 до 50 мм.

Отметим: непогода сулит гололедицу и снежный накат. Ветер также дойдет до штормовых значений: от 15 до 22 м/с в континентальной части и от 20 до 25 м/с на побережьях. Ранее глава Примгидромета Борис Кубай попросил всех автолюбителей сменить резину на зимнюю до 20 ноября.

Возможны и подтопления: уровень воды в реках и других водоемах поднимется на 1-1,8 метра.

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