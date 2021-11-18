Город с видом на море. Во Владивостоке готовят еще несколько видовых площадок

Владивосток Фото: Сергей БАЛАНОВ

Городская идентичность

Одним из самых заметных событий во Владивостоке 2021 года можно назвать открытие видовой площадки на сопке Бурачка, что возвышается к югу от бухты Золотой Рог. С вершины этой сопки открывается потрясающий вид на город, с его островами и заливами, который раньше был уделом лишь нескольких сот, максимум тысяч местных жителей. Но администрация города смогла благоустроить территорию и открыть в сентябре видовую площадку, которую теперь посещают сотни горожан и гостей города ежедневно. И стало ясно: Владивостоку просто необходимы такие проекты!

Видовая на Бурачке - первый такой проект в современной истории города. И уже понятно, что не последний. Как сообщили в администрации Владивостока, сейчас разрабатывается проект по благоустройству видовых площадок сразу на нескольких вершинах города. Во-первых, сопку Бурачка ждет второй этап благоустройства. То, что горожане увидели в сентябре, - это только начало. Во-вторых, власти хотят облагородить сопки Крестовую, Алексеевскую и Тигровую.

Про одну из них - сопку Крестовая - глава города Константин Шестаков высказался в эфире радио «КП». Он назвал ее местом, откуда открывается один из лучших видов города. И сообщил, что переговоры с владельцем участка - ВГУЭСом - активно ведутся. Что касается Алексеевской (сопка в центре Владивостока, между улицами Суханова и Почтовой), то тут уже много лет местные жители всячески мешают проходу «посторонних». Уже и публичный сервитут установили, и участковых вызывали. Очевидно, что только полноценное благоустройство поставит точку в спорах и откроет эту видовую для всех.

Но главной видовой города, очевидно, должна быть площадка на сопке Орлиное гнездо. Сейчас здесь строят уникальный музейный комплекс, который должен стать точкой притяжения туристов со всего мира. Соответственно, благоустройством этой территории с панорамным видом на город должны заниматься настоящие профессионалы. Не исключено, что для этого привлекут бюро Concrete Jungle, уже создавшее Нагорный парк и много других общественных пространств города.

«Сопки - очень важная часть идентичности Владивостока. Если посмотреть на план города, то можно увидеть, что 25 основных высот практически равномерно распределены по всем районам и находятся в шаговой доступности для горожан. Поэтому сопки Владивостока могут вполне естественным образом стать популярными общественными пространствами», - отметил архитектор и руководитель бюро Феликс Машков.

По мнению главы города Константина Шестакова, сопки Владивостока должны стать точками притяжения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Со своими предложениями Феликс обратился к главе Владивостока Константину Шестакову, вместе они побывали на Орлином гнезде. После чего Константин Шестаков поддержал идею архитектора, подчеркнув, что городские высоты должны стать точками притяжения для жителей и гостей города.

«В проекте мы планируем задействовать три земельных участка, включая тот, где располагается метеостанция. У жителей есть запрос, в том числе и на создание общественного пространства. В этом мы их поддерживаем», - уточнил Константин Шестаков.

Трава зеленее

Помимо видовой на Бурачке во Владивостоке в этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» открылись еще два общественных пространства - прогулочная зона с лестницей на улице Тунгусской и набережная в районе Второй Речки. А еще три объекта сдадут в ближайшее время: набережную в районе улицы Татарской, сквер Комсомольцев и Матросский сквер - тот, что находится возле Светланской, 68, в районе остановки «ДВГТУ».

И пусть официально Матросский сквер еще не сдан, гулять здесь уже можно и нужно!

Матросский сквер раскинулся на площади 1,4 гектара Фото: Сергей БАЛАНОВ

Так называемый второй этап благоустройства Матросского сквера вышел на финишную прямую. Здесь уже работает парковка, готова прогулочная зона - аллеи, лестницы, есть лавочки и качели. И хотя на дворе середина ноября, прямо сейчас тут самые зеленые газоны в городе! Получилось очень уютно и просторно. Полузаброшенный пустырь в самом центре города, заставленный нелегальными гаражами, превратился в достойный сквер. К тому же его смогли напрямую соединить с набережной Цесаревича, что делает центральную городскую улицу - Светланскую - еще более гостеприимной.

Еще одна «фишка» - первая в городе «умная» парковка, которая умеет распознавать номера автомобилей, отслеживать свободные и управлять движением без участия персонала. Ее презентовали во время Восточного экономического форума, а в создании участвовала корейская компания KT Corporation, которая обещает, что эта интеллектуальная парковка в городе не последняя.

Для архитекторов и строителей Матросский сквер был сложный, на территории сквера проходило большое количество инженерных сетей, которые были не в самом лучшем состоянии.

«В рамках первого этапа были проведены все подготовительные работы. Это замена ветхих сетей, монтаж освещения и системы видеонаблюдения, обустройство ливневой канализации. В дальнейшем здесь будут проведены дополнительные озеленительные работы, так как большая часть деревьев пострадала во время ледяного дождя. Но это уже будут текущие работы», - рассказала заместитель руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Лилия Гиззятова.

Многие годы территория принадлежала Минобороны, но в 2016-м ее передали городу Фото: Сергей БАЛАНОВ

В какой-то момент реконструкцию пришлось резко остановить - рабочие раскопали что-то похожее на бомбу. Но, к счастью, тревога оказалась ложной. Благоустройство продолжилось. Подрядчику осталось установить малые архитектурные формы, после чего сквер сможет встречать гостей. А вместо «бомб» здесь можно посмотреть на торпеды возле памятника морякам-катерникам ТОФ или на памятник экипажу шхуны «Крейсерок».