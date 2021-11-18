Елена Кулинок: В библиотеке произошла перезагрузка

Директор Приморской краевой детской библиотеки Елена Кулинок. Фото: Ирина Павленко

В этом году Приморская краевая детская библиотека, расположенная на проспекте 100-летия Владивостока, 48, отпраздновала свое 60-летие. О том, какая литература попадает на книжные полки, чем интересуются юные читатели и как изменилась библиотека к своему юбилею, рассказала «КП» ее директор Елена Кулинок.

- Для Приморской краевой библиотеки этот год необычный. А с чего все начиналось?

- В 1961 году было принято постановление об открытии приморской краевой детской библиотеки в городе Владивостоке, и она была задумана и обозначена как методический центр по организации работы с читателями-детьми в Приморском крае. Первыми сотрудниками библиотеки были выпускники Московского и Ленинградского институтов культуры, которые приехали сюда как начинающие специалисты. У них была такая благородная, прекрасная, красивая миссия - создать новую библиотеку, да еще и на Дальнем Востоке.

Так как библиотека - это книги, а книг, естественно, еще не было, они организовали очень большую работу, связывались с регионами России, там, где уже библиотеки были давно и имели свой опыт, просили поделиться своими коллекциями. Таким вот образом первая основная часть фонда и была создана. А в 1961 году 1 июля - такая у нас юбилейная, именинная, знаменательная дата - был зафиксирован в документе момент создания библиотеки.

Затем, в 1962 году, с августа месяца начинали активно работать и приезжие выпускники вузов, и местные. Готовили библиотеку, чтобы можно было здесь встречаться с читателями, организовывали фонды, ездили в первые командировки, хоть и не было собственного опыта, тем не менее они знакомились с жизнью библиотек края. И в 1962 году, в неделю детской книги, первый раз библиотека приняла своих читателей. Библиотека была на Городском проезде, но мы даже не имеем представления, как выглядели первые читательские помещения, потому что у нас с тех времен не сохранилось никаких фотографий. У нас фотографии появились, только когда библиотека стала располагаться в этом здании. С декабря 1962 года библиотека располагается по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 48 и до сих пор она не меняла своего местоположения.

Пополнение фондов Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Что подготовили на день рождения библиотеки?

- На самом деле год выдался очень непростой. Раньше мы задумывали проекты, которые как-то были связаны с нашими юбилеями, делали праздничные недели, программы. И по опыту последних лет собирали своих друзей-коллег из районных городов края. Они приезжали и тоже были участниками вот такого действа. В этом году, в связи с пандемией, мы все время корректировали свою программу. Но нам удалось воплотить ее в жизнь. Мы назвали ее «Перезагрузка 6.0».

60 лет - большая дата, мы помним предыдущие юбилеи и то, что предлагали детям до этого, хотелось чего-то нового, а главное, современного.

Мы подумали, что можем детям предложить отпраздновать день рождения библиотеки не один раз 1 июля, а в течение всего года решили проводить разные мероприятия. Но 1 июля все равно состоялся праздник, мы назвали его «Какой чудесный день», была своя самостоятельная программа, у нас был книжный стендап для старших, игровой клуб «Читатель плюс», дети делали газету о самой любимой книге, провели творческую мастерскую, фотографировались, и у нас работало видеоокно «Между прошлым и будущим», мы собрали все наши десятилетия жизни библиотеки, создали видеоролики, которые можно было смотреть всем, кто хотел прийти в библиотеку в этот день.

- А что происходило в течение года?

- В библиотеке произошла перезагрузка. Мы запустили праздник квестами. Ребята приобщились к истории библиотеки. В феврале мы объявили конкурс художников-иллюстраторов «С детской книжкой по планете». Это наша давняя традиция, считаем, это продолжающийся проект, потому как не первый раз мы объявляем и проводим эти конкурсы. Они у нас были разные, посвящались и произведениям определенных авторов, жанровым сказкам, дети создавали иллюстрации, посвященные творчеству Пушкина. Сейчас мы задумали, чтобы дети нарисовали обложки книг. Мы выбрали большой список литературы по разным странам, хотелось, чтобы ребята почитали книги разных авторов.

В этом году мы также проводили книжные олимпийские игры. Такого у нас еще не было. Все лето дети у нас читали, работал клуб олимпийского резерва, в сентябре мы проводили турнир для самых пытливых, самых начитанных, самых эрудированных. Был чемпионат по чтению вслух, стихотворный баттл, был день, когда они писали свои прозаические опусы. А 14 ноября состоялся праздник поощрения и награждения победителей двух проектов. Наградили художников и олимпийцев. 30 октября, в рамках юбилейной программы, у нас запущен онлайн-спринт «Моряки - величие России». Это в чистом виде перезагрузка, когда-то в 1996 году мы проводили заочную викторину, а теперь через много-много лет мы возвращаемся к этой теме. Мы заранее подготовили для читателей литературу, на сайте у нас есть три презентации, которые помогут удачно пройти викторину. В зависимости от количества баллов участники будут награждены дипломами, сертификатами или благодарностями. В спринте могут принять участие как дети, так и взрослые.

- Юные читатели - какие они?

- Они разные, очень разные. Есть очень активные ребята, которые во всем принимают участие, есть те, кто принимают участие выборочно, есть те, кто изредка проявляет к мероприятиям интерес. Но на самом деле все равно есть дети, которые всегда привязаны к библиотеке.

- Что сейчас читают дети?

- Они любят фэнтези, приключенческую литературу, что касается современной литературы, это большая проблема. Мы, допустим, кого-то ценим из авторов, а вот детям, говоря их языком, не западают. У нас, кстати, никогда не заканчивается история с девичьими романами и их интересом к этому жанру.

Книга с автографом дочери Рувима Исаевича Фраермана Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Как книги попадают в библиотеку?

- Это интересный вопрос. Библиотека имеет специальные средства на то, чтобы покупать книги, и, если первая коллекция собиралась из подарков, сейчас мы имеем стабильную статью на приобретение литературы. У нас есть специалисты и библиографы, которые изучают, что выходит, в каких сериях, какие авторы публикуются, какие авторы стали лауреатами разных премий. Смотрят рейтинг книг среди читателей, педагогов и даже родителей. В некоторые программы наших юбилейных мероприятий входит рубрика «А какую книгу бы ты предложил», где дети оставляют свои пожелания, каких авторов хотели бы увидеть на полках библиотеки.

- Есть ли в библиотеке книги с подписью автора?

- Да, такие книги есть. Есть книги тех авторов, которые были у нас. Не могу сказать, что мы рады всем книгам, мы их берем, но не со всеми работаем. Но хочу поделиться нашей гордостью, у нас есть коллекция книг, которую передала нам дочь Рувима Исаевича Фраермана. Книги с подписями авторов находятся в нашей коллекции, на руки мы их не даем, но периодически делаем выставку «Книга с автографом».