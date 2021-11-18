«Свет рампы» открыл новые таланты Приморья

Виктор Галкин. Фото: ВДЦ «Океан»

Сцена Приморского краевого драматического театра молодежи на два дня, 12-13 ноября, стала площадкой для творческого соперничества актеров-любителей. Здесь состоялся региональный конкурс «Свет рампы». Самодеятельные таланты оценивало компетентное жюри из числа известных деятелей культуры и искусства Приморского края. Судейскую коллегию возглавил актер театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Виктор Галкин.

Культуру в массы

- Какие территории Приморья были представлены на конкурсе?

- Среди участников были театральные коллективы из Владивостока, Арсеньева, Дальнегорска, Партизанска, Находки, Уссурийска, Спасского, Шкотовского, Пожарского районов, а также Чугуевского округа. Кроме того, за победу боролись артисты из поселка Чегдомын Хабаровского края. Так что масштаб конкурса постепенно перерастает из краевого в межрегиональный. Всего были представлены 26 коллективов. В их числе любительские театральные студии, независимо от ведомственной принадлежности, а также коллективы учебных заведений.

- Кто стал инициатором культурного события?

- Организаторы мероприятия - Приморский краевой центр народной культуры совместно с Приморским краевым театром молодежи при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края.

- Как коронавирусная обстановка отразилась на проведении мероприятия?

- Конкурс прошел в очно-заочной форме, без зрителей, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

- Какие задачи призван решить конкурс?

- Это повышение профессионального уровня руководителей театральных коллективов, совершенствование исполнительского мастерства участников театральных коллективов, поддержка и дальнейшее развитие любительского театрального творчества в Приморском крае.

Аплодисменты победителям

- По каким критериям оценивались выступления участников конкурса?

- Критерии традиционные: сценарий, сценическая композиция; режиссура; актерское воплощение; сценография; музыкальное оформление; костюмы; реквизит.

- Были ли в условиях творческого состязания какие-то жанровые рамки?

- В конкурсе приняли участие коллективы всех направлений театрального жанра: драматический, музыкальный (мюзикл), народного направления, в том числе фольклор и этнография, театрализованные действия и обряды, кукольный театр, театр эстрадных миниатюр и другие.

- Как с профессиональной точки зрения можно оценить уровень участников «Света рампы»?

- Любительские коллективы иногда работают интереснее профессиональных. Для них это все первозданное. Актеры профессионально подходят к работе, разрабатывают роль. А у любительских артистов это легко и интереснее получается, ненавязчиво. Зачастую для ребят, которые занимаются творчеством, это та отдушина, где они могут себя реализовать.

- Уже известно, что звание лауреата первой степени получил детский коллектив «Жарки» из Находки. Кто эти талантливые ребята?

- «Жарки» базируются в школе №7 «Эдельвейс» с 2007 года и являются студией-спутником находкинского театра «Рампа». Азы актерского мастерства, искусства декламации постигают более 70 детей и подростков от 6 до 17 лет. Любительский коллектив работает с классикой, занимается театрализованным иллюстрированием произведений из школьной программы, художественной декламацией. Юные артисты выступают перед сверстниками в городских школах, стараются участвовать во всех конкурсах и фестивалях. В декабре ребята выйдут на сцену муниципального Дома молодежи в сказке «Двенадцать месяцев» в постановке театра «Рампа».

- Какие перспективы у других участников прошедшего конкурса?

В дальнейшем лучшие любительские театральные коллективы, студии примут участие в краевых мероприятиях, проводимых Приморским краевым центром народной культуры в 2021-2022 годах.

Юные актеры из Находки впечатлили требовательное жюри. Фото: Находка.рф

КСТАТИ

В Приморье с 2019 года реализуется национальный проект «Культура», который направлен на повышение числа граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив, улучшения инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения, за счет проведения капитального ремонта объектов культуры края и оснащения их современным оборудованием, а также роста числа обращений к цифровым ресурсам культуры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Министерство культуры и архивного дела Приморского края и Российский государственный институт сценических искусств подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественное мероприятие состоялось в учебном театре «На Моховой» в Санкт-Петербурге. В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя правительства - министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, первый заместитель министра Максим Бурдело, а также врио директора филиала РГИСИ во Владивостоке Нина Шульгина. Согласно документу, стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в области образовательной, научно-исследовательской, творческой, издательской деятельности и деятельности в области музыкального искусства.

ВАЖНО!

В Приморье утвержден список победителей конкурсного отбора творческих коллективов для предоставления грантов в форме субсидий из краевого бюджета:

- образцовый коллектив классического танца хореографического отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №6 Владивостока»;

- образцовый хор старших классов «Алые паруса» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 им. С. Прокофьева Владивостока»;

- заслуженный коллектив Приморского края - образцовый ансамбль танца «Ритм» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры с. Новоникольск» (Централизованная клубная система) Уссурийского городского округа;

- заслуженный коллектив Приморского края - образцовый ансамбль народной песни «Звонница» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №3 Владивостока»;

- заслуженный коллектив Приморского края - образцовый ансамбль танца «Фортуна» муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района»;

- заслуженный коллектив Приморского края - народный коллектив ансамбль бального танца «Рандеву» муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Звезда» городского округа Большой Камень;

- народный хореографический коллектив «Романтика» муниципального бюджетного учреждения культуры Арсеньевского городского округа «Дворец культуры «Прогресс»;

- заслуженный коллектив Приморского края - образцовый детский театр-студия «Сорванец» Пожарского района;

- образцовый детский ансамбль эстрадной песни «Ритмы сердца» муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа;

- народная цирковая студия «Искорка» муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа.