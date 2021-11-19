«Чувствую себя королевой с QR-кодом в кафе»: что приморцы говорят про ограничения и вакцинацию

Три недели Приморье живет с QR-кодами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три недели Приморье живет по новым правилам. Сначала вход по QR-кодам, то есть только для привитых или переболевших, ввели в общепите и учреждениях культуры и спорта (театры, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры и так далее). А потом распространили режим на гостиницы, салоны красоты, сауны, парикмахерские и спа-центры, а главное – на магазины непродовольственных товаров, то есть практически на все.

Мы поспрашивали жителей Владивостока, что они думают о QR-кодах и новой жизни.

– Как я отношусь к QR-кодам? Не очень, это разделение людей: на вакцинированных и невакцинированных. Изначально говорилось, что вакцинация происходит на добровольной основе, а сейчас просто нет выбора. Лучше бы просто объявили, что вакцинация обязательная.

– Мелкие предприниматели поставлены перед выбором продолжать свое дело и получать копейки, либо закрыть не приносящий доход бизнес. Нет средств, чтобы платить заработную платы сотрудникам, налоги, аренду. Сокращение мелких предпринимателей, спад выручки у крупных бизнесменов – такая ситуация приведет к экономическому кризису. А вообще чувствую себя королевой, посещая в обеденный перерыв кафе. У меня есть код, а у многих его нет, поэтому не приходится стоять в очереди. Жалко лишь, что скоро это кафе закроется, там так вкусно готовили.

– Поначалу и на работе не обязывали, да и сейчас не на всех заставляют делать прививку, но ощущается необходимость в этих кодах. Элементарно, в кафе сходить, когда едешь в командировку с начальством встретиться в неформальной обстановке. Ни в кино, ни в театр - никуда не пускают. Сейчас сделала первую прививку, но даже с ней невозможно никуда зайти.

– Не могу сказать, что я плохо отношусь к данной системе. Это лучше, чем ситуация в 2020, когда все закрыли, и люди сидели дома. Сейчас хотя бы по QR-кодам пускают. Правда, не все заведения серьезно относятся к данной системе: видят код и пускают, даже не сканируя.

А тем временем, Приморье преодолело психологическую отметку – более 400 заболевших за сутки. На 19 ноября антирекорд – сразу 416 новых пациентов с коронавирусом и еще шесть умерших. Всего с начала пандемии заболели более 83 тысяч приморцев, умерли 1344. Приморские врачи настаивают, что главный способ противостоять болезни – массовая вакцинация. На сегодняшний день в регионе привились около 700 тысяч человек, но это по-прежнему один из самых низких показателей по стране.

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