«Кто-то прокричал: в доме остались дети! Я сразу побежал к окну»: в Приморье пожарный вынес из огня трех малышек

Мужчина вытащил девочек из горящего дома через окно. Фото: предоставлено героем истории Фото: Олег УКЛАДОВ

Приморские пожарные спасли из огня трех маленьких детей, оставленных без присмотра родителями. Настоящим героем стал начальник 40-й пожарной части Шкотовского района Сайхан Алиев, который проник в горящее здание, где в дыму под одеялом прятались дети, и смог передать их через окно коллегам. Корреспондент «КП-Владивосток» пообщалась с героем о том, что происходило в этот день.

Пожар произошел 15 ноября в поселке Шкотово в жилом одноэтажном доме на две квартиры. На вызов отправился дежурный караул во главе с Алиевым. К моменту прибытия пожарных горела пристройка к дому и чердачное помещение, огонь вот-вот должен был перекинуться на жилые комнаты.

- Кто-то стал кричать, что в доме есть дети, я разбил окно и полез в квартиру, - рассказывает Сайхан Алиев. - Ничего не было видно, все заволокло дымом, двигался на ощупь, стал звать ребят.

Он тогда еще не знал, что в доме находились сразу три ребенка – девочки в возрасте от 2 до 4 лет. Не знал он и самого страшного: испугавшись пожара, все трое спрятались под одеяло, заметить их было очень трудно.

Но на голос пожарного отозвалась маленькая девочка. Она вылезла из-под одеяла, а рядом с ней Сайхан нашел и других детей. Все трое были полностью раздетыми, а на улице ноябрь. Но думать об этом было некогда, пожарный схватил девочек и начал передавать их по одной коллегам через окно.

- Самая маленькая из девчонок очень сильно испугалась. Пожарных она, наверное, не видела никогда, начала убегать от меня. Но я ее схватил и уже вместе с ней на руках вылез через окно. Перед этим, конечно же, убедился в том, что дома больше никого нет, - рассказывает Сайхан Алиев.

После того как девочек вытащили из огня, их передали соседям и сразу же вызвали скорую. Врачи осмотрели детей - никто из них не пострадал, везти в больницу не пришлось. Девочек оставили у соседей. Как выяснилось, в момент пожара их мама забирала своего старшего ребенка из школы.

Герой истории и его товарищ (Сайхан Алиев на фотографии справа) Фото: предоставлено героем истории Фото: Предоставлено

На борьбу с огнем потратили почти два часа, площадь пожар составила 40 квадратных метров. Предположительно, во всем случившемся виновата неисправная электропроводка. Когда пламя было полностью потушено, начальник караула зашел к соседям, у которых оставили девочек, поинтересовался, как дети себя чувствуют. Несмотря на то, что буквально несколько минут назад малышки находились в огненной ловушке, они уже играли друг с другом. Своему спасителю девочки сказали, что чувствуют себя хорошо.

По словам Алиева, родители спасенных девочек после этого ЧП ему не звонили, да никаких звонков он и не ждет, главное, что все остались живы и здоровы. Насколько ему известно, у семьи есть где жить сейчас, после пожара они переехали на другую квартиру.

Герой нашей истории за девять лет службы не в первый раз вытаскивает людей из огня, но троих сразу он спасает впервые. Сайхан Алиев имеет множество грамот за службу, даже получил губернаторскую грамоту за спасение инвалида. Возможно, и за этот случай руководство его тоже отметит.

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