«Сам темно-синий, а губы белые»: бармен из Уссурийска спас посетителя от смерти

Глеб Борисов. Фото: instagram.com/aueekum

История чудесного спасения из Уссурийска – посетитель кафе «Уют» на улице Орджоникидзе во время застолья поперхнулся едой. Гость уже задыхался, когда рядом появился молодой бармен и оказал первую медицинскую помощь, чем спас его жизнь. Родственники спасенного уже публично осыпали парня благодарностями, а корреспондент «КП-Владивосток» лично пообщалась с 23-летним Глебом Борисовым о том, каково это быть героем.

Это был спокойный вечер, в кафе отдыхало мало людей. В одном из залов компания праздновала юбилей, когда вдруг в заведении поднялась суматоха, шум, официантки в панике начали бегать и что-то кричать. Сидевший в это время на баре Глеб не понял, что происходит, но бросился за девушками. Оказалось, один из гостей – мужчина в возрасте – подавился и начал задыхаться.

– Этот мужчина был уже темно-синий, губы белые… Остальные гости впали в ступор, и мужчины, и женщины. Увидел, что его дочка начала делать прием Геймлиха, но ей не хватало сил, я взял на себя инициативу и перехватил мужчину, – рассказывает парень.

Бармен долго пытался спасти человека именно таким образом, но почему-то прием не сработал. Тогда Глеб в порыве засунул несколько пальцев в рот, чтобы вызвать у задыхающегося рвотный рефлекс.

– В тот момент я не думал, что мне могут их откусить, хотя у него почти получилось!

Однако это помогло: застрявшая еда выскочила из горла, и мужчина задышал. Его усадили на диван и начали справляться о состоянии. Глеб же пошел на свое рабочее место…

– Меня немного потряхивало, не каждый день бываешь в таких ситуациях. Сказать, что я переживал, ничего не сказать, – делится спаситель поневоле. – То чувство, когда на тебя все смотрят, кругом паника, кто-то рыдает, кто-то звонит в скорую… Но в тот момент я ни о чем не думал, просто взял и сделал. Только потом подумал о последствиях – а что, если бы что-то пошло не так…

Вообще, за пять лет в барменской жизни Глеба были разные истории: и отравление алкоголем, и эпилепсия, и помощь подравшимся… Он всегда старается выручать людей, это уже будто в порядке вещей. Но даже в армии ему, служившему медиком, не попадалась случаи сложнее порезов и небольшим травм. Так что именно такая ситуация, когда от него зависела жизнь человека, произошла с молодым человеком впервые.

В момент острой необходимости, видимо, активировались все навыки Глеба, в том числе, шутит он, и знания с уроков ОБЖ. Сейчас же парень думает, что курсы по оказанию первой медицинской помощи были бы не лишними.

Скорее всего, сама судьба (хотя мы не фаталисты!) привела приморца за барную стойку. В 16 лет он пошел работать официантом, только носить тарелки и убирать салфетки показалось Глебу неподходящей работой, поэтому, когда ему предложили стать барменом, то Глеб без раздумий поменял этот труд на создание коктейлей. Он совмещал работу с учебой, а в 20 лет ушел в армию. По возвращении Глеб продолжил карьеру бармена. О своем выборе он не жалеет – заработок хороший, много разных знакомств и приятного общения с людьми. Да и жизнь веселая получается. Но иногда приходится погеройствовать.

Глеб и спасенный мужчина. Фото: instagram.com/mark2_che

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