Валерий Гергиев публично отчитал сотрудника Мариинского театра во Владивостоке

Валерий Гергиев. Фото: Ольга КОСТЕНКО, «КП – Владивосток»

Во Владивостоке на прошлой неделе, 19 ноября, представили премьеру оперы «Хованщина». Дирижировал сам художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Вот только началось представление с существенной задержкой. На пресс-конференции с журналистами маэстро отчитал своих подчиненных за неполадки, ведь дирижер и артисты не могли начать спектакль целых 15 минут.

Валерий Гергиев во время своей речи подчеркнул, что он и его команда делают все, чтобы распространять театральные идеи по всей России, и во Владивостоке в том числе.

– Здесь живет около 700 тысяч человек. Мы находимся только в начале пути, чтобы сделать Владивосток крупным центром оперно-балетных традиций, но мы идем, и остановить нас трудно. Поэтому здесь появляются ведущие певцы. Мы постараемся на «Хованщине» добиться больших результатов, – сказал маэстро.

Но после этого заметил, что не всегда удается все сделать идеально. Из-за технических неполадок дирижер простоял в оркестровой яме в ожидании.

– 19 ноября почему-то не работали электрические инструменты. Тут нужна точная информация, – подчеркнул Гергиев. – Что-то происходит с электрическим питанием в городе?

После этого художественный руководитель Мариинки потребовал ответа у сотрудников Приморской сцены.

– Вы не уходите, когда идет пресс-конференция! Что произошло со светом?

– Произошел скачок напряжения, – виноватым голосом отвечал подчиненный. – Во время таких нюансов выключаются пульты управления, которые отвечают за управление светом и звуком. Это сложная техника, которая требует стабильного энергоснабжения. Пришлось перезагружать пульты и проверять оборудование.

Валерий Гергиев выразил сожаление, что такая ситуация коснулась Мариинки и подпортило общее впечатление. Маэстро извинился перед гостями театра за такой казус.

Кстати говоря, крайне рекомендуем посмотреть «Хованщину». Увлекательное представление на историческую тему с прекрасной музыкой и декорациями прошлого века невероятно завораживает и увлекает даже тех, кто еще не подружился с оперой.

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