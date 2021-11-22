Циклон на Камчатке валит деревья и рвет линии передач

Непогода завладела Камчаткой на три дня. Фото: instagram.com/kamchatka_online

Не только Приморье оказалось во власти непогоды, но и соседние регионы – Хабаровск, Камчатка… Сценарий, впрочем, похож: обильный снег, сильный ветер, поваленные деревья и залитые грязью дороги.

Охотоморский циклон обрушился на Камчатку вечером 20 ноября и длился до утра 22 числа. Местами доходило до метели, а ветер достигал 30 метров в секунду. Результатом стали многочисленные проблемы, особенно пострадали города.

Дерево переломилось и преградило дорогу. Фото: instagram.com/kamchatka_online

Жители Петропавловска-Камчатского жаловались на последствия в социальных сетях.

– Капитана Беляева, 3: с утра дозвониться до какой-либо службы не возможно. Каждый прохожий или желающий проехать пытается сломать, отрубить половину дерева, но ствол треснул так, что, если отломать половину, нависшую через дорогу, упадет все остальное дерево, – написали под фотографией переломанного дерева.

Снег на земле превратился в грязевое месиво, образовались огромные лужи. Из-за этого некоторые люди пошли на крайние меры – сняли обувь и босиком пошли через препятствия.

Дорожные службы очищают дороги в городах. Фото: instagram.com/kamchatka_online

Градоначальник Константин Брызгин еще в начале циклона обратился к жителям города.

– Первый серьезный циклон в Петропавловске в этом сезоне, – отмечал Брызгин. – На дорогах много шуги, оборвалось несколько линий передач, порядка 15 поваленных деревьев, в том числе на автомобили. Городские службы работают в усиленном режиме. Идет расчистка магистральных и внутриквартальных проездов, бригады ручного труда чистят ливневки. Расчистка и вывоз снега будет производиться на протяжении всей ночи.

Некоторые участки дорог оказались затоплены растаявшим снегом. Фото: instagram.com/kamchatka_online

Главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю предупреждает жителей, что еще до 23 ноября на горных территориях может сойти снег. Под особым присмотром Елизовский (особенно бассейн реки Паратунки), Усть-Большерецкий, Соболевский, Быстринский, Мильковсий и Усть-Камчатский районы, а также Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский вулканы. А на территории Кроноцкого заповедника и вовсе объявлена лавинная опасность.

Спасатели также предупреждают, что ожидается повышение уровня воды в реках или даже вовсе затопление участков поймы.

Как обычно, упали десятки деревьев. Фото: instagram.com/kamchatka_online

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