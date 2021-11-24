«Секретный» рецепт взлета Китая

Фото: предоставлено Генконсульством КНР в городе Владивостоке.

«Секретный», потому что многие иностранные обозреватели упорно не верят, что своими успехами Китай обязан КПК. А для китайского народа рецепт быстрого развития страны ясен: реформы и традиции, открытость и руководящая роль партии. Об этом и шла речь на 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, недавно завершившем свою работу.

Пленум принял Резолюцию ЦК КПК “Об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии”. Не всякий пленум или съезд партии принимает документы подобной важности. За всю историю КПК – это только в третий раз.

Почему столь важны именно пленумы партии? Потому что на них даются оценки и вырабатываются решения в относительно узком кругу самых авторитетных деятелей партии. А потом они уже выносятся на обсуждение съезда. Дата очередного съезда назначена – 2022 год.

Деятельность нынешнего лидера партии Си Цзиньпина получила высокую оценку пленума. Его проекты по развитию реализованы. Поэтому партия вручает своему выдающемуся лидеру, чьё имя уже вписано в историю, дальнейшую судьбу страны.

Цель партии, как снова подчеркивается в Резолюции, - борьба за счастье китайского народа и возрождение китайской нации. Только социализм позволяет стране успешно развиваться.

Если выделить главное, то 6-й пленум ЦК КПК 19-го созыва принял Резолюцию, в которой объяснил, как Китай добился успехов и как добьётся новых.

Фото: предоставлено Генконсульством КНР в городе Владивостоке.

Эстафета от Мао к Си

Превращение Китая из отсталой аграрной экономики во вторую по величине экономику мира и крупнейшего экспортера всего за несколько десятилетий является одним из самых глубоких достижений КПК. Прежде такой скачок продемонстрировал СССР, но, по мнению некоторых аналитиков, «надорвался», потерял ориентиры.

В истории КПК партия трижды выносила резолюции об исторических итогах развития страны под её руководством. Трезвый и объективный анализ своей истории – полезная вещь для тех, кто управляет страной. Необходимость таких документов проявляется в критически важные моменты истории партии, когда решается, какой путь избрать дальше.

Первая резолюция в 1945 году обобщила опыт от основания партии и до освобождения Китая от японской оккупации. Была подчеркнута решающая роль идей Мао Цзэдуна в сплочении партийных рядов и победе над оккупантами.

В 1978 году на третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва Китай отказался от советской экономической модели и положил начало политике реформ и открытости. Как отметил Дэн Сяопин, бедность не может быть социализмом. Из-за этого КПК отказалась от плановой экономики и дала возможность части китайского общества и регионов разбогатеть. Проведенная либерализация позволила высвободить и раскрыть потенциал производственных сил общества.

В 1981 году шестой пленум ЦК КПК 11-го созыва признал культурную революцию исторической ошибкой. Была принята вторая резолюция, которая при этом не развенчала Мао Цзэдуна, а сохранила его в качестве выдающегося лидера для страны и КПК. Это позволило избежать раскола в партии и потрясений в стране.

Поправки к Конституции, отменяющие ограничения на срок полномочий председателя государства, были предложены на втором пленуме ЦК КПК 19-го созыва в 2018 году. Закон о национальной безопасности Гонконга объявлен на четвертом пленуме ЦК КПК 19-го созыва в 2019 году.

Шестой пленум ЦК КПК 19-го созыва признал выдающиеся заслуги Си Цзиньпина в развитии страны и принял третью историческую резолюцию. В резолюции анализируется, как удалось добиться успеха в развитии страны до сего момента и как нужно развиваться в будущем.Поэтому сформулированы основные задачи в четырех исторических периодах и отмечен важный опыт, накопленный за последние 100 лет.

Четыре этапа - это: 1. Новодемократическая революция, получение национальной независимости страны (Мао); 2. Период социалистической революции и строительства (Мао); 3. Период реформ, открытости и социалистической модернизации (Дэн, Цзян и Ху); 4. Новая эпоха социализма с китайской спецификой (Си).

Таким образом лидеры партии передают друг другу эстафету на пути возрождения Китая, и при этом сохраняется верность социалистическим убеждениям и коммунистическим идеалам.

Чем дополнил партийную идеологию Си Цзиньпин?

В 2012 году новый лидер партии Си Цзиньпин обосновал долгосрочный план «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации», рассчитанный до 2049 года. С тех пор нация движется по обозначенному пути четко по расписанию, этап за этапом, год за годом.

Как и было обещано, в 2021 году завершился первый этап, построено «общество среднего достатка». Для этого нужны были: 1. Борьба с нищетой. 2. Борьба с коррупцией. 3. Укрепление международного престижа страны.

Си поставил перед партией задачу, чтобы в Китае не было нищих, и партия этого добилась как раз к столетию своего существования. Почти сто миллионов людей теперь получают доходы, о которых они и не мечтали ещё несколько лет назад.

Антикоррупционная кампания привела к тому, что почти 400 чиновников на уровне министров или выше были наказаны. 9165 скрывающихся от правосудия лиц были возвращены в страну для расследования их деятельности и покрытия нанесенного стране ущерба.

В международной сфере программа развития инфраструктуры проекта «Один пояс, один путь» может помочь вывести 7,6 миллиона человек из крайней бедности и 32 миллиона человек из умеренной бедности во всем мире. Плюс Китай активно делится своими новейшими разработками в здравоохранении и поставляет вакцины от ковида во многие страны мира.

Надлежащий баланс между эффективным рынком и функциональным правительством также способствовал экономическому успеху Китая, такой баланс помог создать рыночную бизнес-среду мирового класса, управляемую прочной правовой базой в Китае.

Официальные данные показывают, что доход на душу населения в 1949 году составлял менее 50 юаней (21.7 доллара США), а в 2020 уже около 32000 юаней ( или около 4600 долларов).

В течение первых трех кварталов 2021 года экономика Китая продолжала стабильное восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По данным Национального бюро статистики, ВВП страны увеличился на 9,8 процента в годовом исчислении за первые три квартала, при этом средний рост за период последних двух лет составил 5,2 процента. Стоит также напомнить, что на недавно завершившемся 4-м Китайском международном импортном экспо в Шанхае были подписаны предварительные сделки на сумму более 70 миллиардов долларов, что свидетельствует о высоком доверии иностранных компаний к Китаю.

Новые рубежи.

Следующий рубеж партийных планов для Китая - это 2035 год, к которому необходимо построить «общество высокого достатка», увеличить свой ВВП на душу населения до уровня умеренно развитых стран, обеспечить равный доступ всех жителей к базовым государственным услугам и социальному обеспечению.А к 2049 году, столетию КНР, Китай должен стать великой социалистической державой.

Для сохранения социальной гармонии и стабильности в Китае партии необходимо предотвратить поляризацию нашего общества и добиться достойного уровня жизни для каждого жителя.

Всеобщее обогащение (плюс «духовный рост») является главным условием строительства социализма и важной особенностью социалистической модернизации по-китайски. Но это не «уравниловка».

Как отмечал Си Цзиньпин, право на счастливую жизнь добывается борьбой, а высокий уровень жизни создается с помощью упорного труда и интеллекта. При развитии системы социального обеспечения приоритет будет отдаваться повышению образовательного уровня, улучшению профессиональных навыков, накоплению человеческого капитала и развитию предпринимательских способностей.

И при этом «мы должны избежать поощрения лени и не угодить в ловушку «велферизма».Это означает не скатиться на путь подачек населению, а таких примеров в мире предостаточно.

Решения шестого пленума ЦК КПК 19-го созыва станут предпосылкой для принятия важных законов, нормативных актов и экономических планов, которые изменят политическую и экономическую ситуацию в стране.

Китай ничего не забывает. Как подчеркнул пленум, Китай строит общество всеобщего процветания на базе идей социализма с китайской спецификой. Что это такое? Это идея Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопина, важные идеи тройного представительства и научная концепция развития, идея Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи плюс традиционная китайская культура. И что самое важное – курс на внедрение новейших достижений науки и техники, которые и позволят обогатить всех.

Автор: А. В. Калачинский, кандидат филологических наук.

Материал предоставлен Генеральным консульством КНР во Владивостоке.