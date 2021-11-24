Приморские депутаты проголосовали за закон о QR-кодах

QR-коды действуют в Приморье с конца октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Законодательного собрания Приморского края рассмотрели 24 ноября проект федерального закона о QR-кодах. Точнее, о возможности ограничивать доступ граждан к определенным объектам без нужных медицинских документов. То есть этот закон фактически закрепляет на федеральном уровне те самые QR-режимы, которые действуют во многих регионах. В том числе и в Приморье.

Оформлен новый закон как поправки в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Его недавно внесли в Госдуму, что уже само по себе взбудоражило российское общество. Но к нему понадобились отзывы региональных депутатов, так что ЗС ПК и парламенты других регионов тоже получили возможность за него проголосовать.

Этот самый законопроект уже рассмотрели на профильном комитете, теперь же о нем смогли высказаться все краевые депутаты. Выступить дали каждому желающему, и эти выступления были в некоторых случаях очень эмоциональными! А некоторых депутатов председателю даже приходилось останавливать якобы за превышение отведенного времени. Что поделать – регламент.

Ярко начал коммунист Геннадий Шульга, не менее эмоционально выступал и представитель КПРФ Владимир Беспалов. Их коллега по партии Надежда Телелюева была профессионально сдержана, но задавала очень правильные вопросы относительно вакцинации.

Заседание проходило в дистанционном формате

В общем, быстро стало ясно, что приморские коммунисты против принятия этого закона и принудительной вакцинации в целом. Оппонировали им представители как «Единой России», так и других партий. Особенно ярко выступил Андрей Андрейченко, еще недавно – депутат Госдумы от ЛДПР. «А что вы предлагаете делать», - обратился он к членам КПРФ, намеренно произнося название партии «капэрэфэ» с ударением на последний слог.

Нужно признать, что коверкать название чужой партии было неудачным ходом. Потому что в итоге коммунисты отвечали взаимностью: каверкали ЛДПР, предлагали сходить к логопеду – в общем, что угодно, кроме как ответить на вопрос, что они сами предлагают делать со смертностью от ковида.

Отметим, что практически каждый депутат в выступлении подчеркивал, что сам уже привился или собирается это сделать в ближайшее время.

В итоге, за законопроект проголосовали 25 депутатов, против – 11. Спикер парламента констатировал, что решение принято.

А тем временем, Приморье уже давно преодолело психологическую отметку в более 400 заболевших за сутки. На 24 ноября установлен новый антирекорд – сразу 439 пациентов с коронавирусом и еще семь умерших. Всего с начала пандемии заболели 85 293 приморца, умерли 1373. Приморские врачи настаивают, что главный способ противостоять болезни – массовая вакцинация. На сегодняшний день в регионе привились около 750 тысяч человек, но это по-прежнему один из самых низких показателей по стране.

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