Цена на дизель на АЗС «Бензо» во Владивостоке взлетела на несколько рублей

АЗС «Бензо» на Некрасовской во Владивостоке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жители Владивостока 22 ноября обратили внимание, что на автозаправочных станциях «Бензо» за литр дизеля надо заплатить 62 рубля, а уже на следующий день цена подскочила и вовсе почти до 65 рублей. Притом что это обычное зимнее топливо, такие цифры вызвали шок у автовладельцев. «КП – Владивосток» пообщалась с представителем «Бензо» и выяснила, откуда такие ценники.

– На заправках такая высокая стоимость, потому что цена на бирже еще выше, – объяснила коммерческий директор компании «Бензо» Анна Моисеенко. – Это открытые источники – данные торговых сессий доступны всем, можно зайти на сайт Санкт-Петербургской биржи нефтепродуктов и посмотреть каждый торговый день. У нас всего один завоз, ближайший базис поставки – это Комсомольский НПЗ. На нем сейчас цена закупа составляет 65 рублей за литр, это закуп себестоимости: без торговых наценок, налога, заработных плат и так далее. С учетом этих расходов цена должна быть еще выше. Мы не можем привозить топливо с других заводов, например, средней полосы, потому что там непроходная цена по железной дороге. Мы всегда выступали за предложение субсидирования железнодорожного тарифа на дальневосточные базисы. Пока же мы ограничены Комсомольским НПЗ, а он не справляется с потребностью обеспечивать весь Дальневосточный федеральный округ. И, соответственно, цена на нем такая высокая, потому что спрос превышает предложение.

22 ноября – дизель стоит на «Бензо» 62 рубля. Фото: ТГ-канал «Пшеничные поля ДВ»

Получается, компания занижает стоимость розничной продажи, тем самым работает себе в ущерб и подает в бухгалтерию убыточные отчеты. Этот момент и подливающие масла в огонь жалобы людей приводят к тому, что «Бензо» регулярно проверяют разные надзорные органы, в том числе и приморская Федеральная антимонопольная служба.

По словам собеседницы издания, у них еще не высокие цены, а отражающие реальную ситуацию на рынке нефтепродуктов. Скорее, здесь вопрос иного рода: почему у ВИНКов (вертикально-интегрированные нефтекомпании) цены ниже? Крупные компании тоже работают себе в ущерб, считает Анна, но за счет больших ресурсов они могут привлекать клиентов более низкими ценами.

– Здесь должно работать конкретно УФАС и проверять демпинг, потому что у нас идет конкретный диспаритет оптовых и розничных цен. Розничные цены по умолчанию не могут быть ниже оптовых, – подчеркнула представитель «Бензо».

Компания уже два года пытается стучаться в разные инстанции. Обращались и в Минэнерго России. Предложение по субсидированию железнодорожных перевозок приняли в работу, но когда оно пройдет дальше, неизвестно. Пытались пойти иным путем – подавали заявку на включение «Бензо» в консолидированную группу, чтобы и им возмещали хоть какие-то убытки. Однако, увы.

– Параллельная торговля сопутствующими товарами на АЗС на текущий момент – это единственное, что каким-то образом нас спасает, – отметила собеседница «Комсомолки».

Перед новогодними каникулами, когда все уходят на отдых и, соответственно, везде снижаются цены, можно закупиться топливом. Однако ресурс быстро уйдет, и все вернется на круги своя. Чтобы работать «нормально», нужно чтобы закупочные цены снизились радикально, считает Анна. По ее словам, в прошлом году компания покупала зимнее дизельное топливо по 58 тысяч рублей за тонну, а в этом году – по 78 тысяч.

23 ноября – дизель стоит на «Бензо» 64,99 рубля. Фото: ТГ-канал «Пшеничные поля ДВ»

– Мы сможем установить у себя на АЗС конкурентную цену, если стоимость у базисов начнет падать, а она должна прямо обрушиться, чтобы прийти к состоянию максимально приемлемому для конкурентной цены. Конечно, мы тоже хотим торговать на рынке за более низкую стоимость. Но в текущих условиях, в которых находится именно независимый бизнес, это нереально.

Поэтому перед компанией какой-то замкнутый круг: или они повышают цены, и клиенты уходят, а контролирующие органы проверяют еще больше; или пытаются бороться, насколько хватит сил, но параллельно закрывая свои автозаправочные станции, ибо иначе они «не вывозят».

– Мы всячески пытаемся донести клиентам, почему так, но выбор остается за ними. Конечно, люди выбирают то, где выгодней, – с грустью сказала Анна. – Если говорить о том, как это чревато для независимого бизнеса: с 1 декабря мы вынуждены закрыть четыре заправки, наша сеть уменьшится. На прошлой неделе мы озвучили это на совещании, и представители ВИНКов схватились за головы: у нас и так очереди, что же будет, если вы закроете еще четыре заправки. Весь этот поток перераспределится и поедет к ним в том числе. Они говорят, что тоже не могут вывозить всех.

И действительно, сегодня во Владивостоке часто можно наблюдать большие очереди на заправках. И закрытие четырех из девяти АЗС ситуацию явно не улучшит.

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