«Отказ от вакцинации - признак умственной отсталости»: депутаты парламента Приморья бурно поспорили о QR-кодах

Депутаты приморского парламента бурно поспорили о QR-кодах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рассмотрение приморским парламентом нашумевшего федерального законопроекта, который, в случае принятия даст главам российских регионов с февраля 2022 право вводить допуск на различные объекты по QR-кодам о вакцинации, обернулось бурными спорами, сопровождавшимися достаточно резкими высказываниями депутатов как в поддержку, так и против инициативы. «Отказ от вакцинации - признак умственной отсталости» - прозвучало даже такое! Кто и за что «топит» в приморском парламенте, разбирался корреспондент «КП».

Коммунисты против

Федеральный законопроект «О внесение изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» коллегам представил глава социального комитета ЗС ПК Игорь Чемерис. Он сообщил, что ранее инициатива прошла обсуждение на выездном заседании комитета с привлечением вирусологов, эпидемиологов, медиков и других специалистов.

«По итогам обсуждения мы пришли к мнению, что вакцинация необходима, и поэтому комитет решил проект федерального закона поддержать. И хочу еще раз напомнить - мнение противников вакцинации кардинально меняется, когда они попадают в тяжелом состоянии в реанимацию», - сказал он.

Дальше трибуну захватили представители компартии, которые ранее неоднократно заявляли о своем несогласии с QR-кодами и даже организовывали встречи противников вакцинации и введения QR-кодов. И теперь старались донести до коллег по парламенту мнение своих избирателей.

Так, депутат Наталья Кочугова продемонстрировала подписи 8,5 тысяч противников законопроекта со всего края и призвала принять их к сведению при голосовании.

«Жители против не вакцинации, а против незаконного введения QR-кодов и принудительной вакцинации», - заявила она.

Глубинный народ

Еще один депутат от КПРФ Геннадий Шульга указал на 600 имеющихся у него подписей жителей Партизанска и Партизанского района, отметив, что это подписи избирателей «Единой России» - «того самого глубинного народа». И от решения депутатов-единороссов по этому вопросу зависит, ни много, ни мало получит ли партия поддержку избирателей на следующих выборах.

Сам законопроект он назвал «абсурдным, античеловечным, экономически невыгодным и сырым». По мнению Шульги, раздавать QR-коды нет смысла, так как «они не влияют на заболеваемость коронавирусом, а только на количество вакцинированных» (связи между этими категориями депутат, по всей видимости, не видит). Он также признал, что коронавирус является опасным заболеванием, но не настолько как, например, туберкулез.

«Лично я предпочел бы оказаться в комнате с тремя больными коронавирусом, чем с одним туберкулезным. Почему мы им QR-коды не раздаем?», - задался вопросом Геннадий Шульга.

Как писал Ленин

Остудить коллег из компартии попытался единственный представитель ЛДПР в приморском парламенте Андрей Андрейченко, который отметил, что коммунисты излишне политизируют проблему вакцинации и введения QR-кодов.

«Все мы не вирусологи, но все мы [депутаты] каждый день ходим на работу в белый дом (здание правительства – прим.ред.).И все мы видим большую очередь [в холле здания правительства, где расположен пункт вакцинации], которая появилась после введения QR-кодов. Это говорит о том, что наконец-то люди пошли вакцинироваться. Да, вакцинированные люди болеют, но они болеют легче, они не умирают. Это важно, чтобы люди не умирали! Проблема реально существует, больницы переполняются, медики вымотаны, тысячи людей гибнут каждый день. Ну что нам сидеть и ничего не делать, и думать, что проблема рассосется сама собой? Коллеги из КПРФ, как вы предлагаете эту проблему решать? Товарищи коммунисты, ваш главный идеолог, Владимир Ильич Ленин, что писал в своих сочинениях, читали? Я читал, так как гуманитарный факультет заканчивал. Что он писал? Что практика — это главный критерий истины. Если мы посмотрим на международный опыт, то все страны – от Сингапура с Китаем, и демократические либеральные государства — все эти меры применяют. И практика показывает, что эти меры работают. Нужно их опыт изучать, слушать вирусологов и принимать такие законопроекты. Да, у кого-то они вызывают опасения. И нам депутатам нужно с этими опасениями работать, своим избирателям разъяснять, зачем эти законопроекты нужны, а не зарабатывать на них политические очки», - высказался Андрейченко.

Город-антиваксер

Ярким было выступление и следующего оратора, еще одного представителя КПРФ Владимира Беспалова. По его мнению, поддержать обсуждаемый законопроект – это «узаконить существующее сегодня беззаконие».

Он напомнил о недавней нашумевшей истории на арсеньевском авиазаводе «Прогресс», где руководство сначала отстранило непривитых сотрудников от работы, но спустя день отменило это решение, дав работникам дополнительное время на вакцинацию

«15 ноября на заводе "Прогресс" в Арсеньеве 500 человек отстранили от работы. Вы бы видели, как вздрогнул Арсеньев! Я приехал туда 16-го числа люди кипели буквально, стихийно начали собираться. И управляющий директор перенес сроки (вакцинации) на 31 декабря. И это спасло город от массовых беспорядков. Что получается. Почему отыграл прогресс? Потому что сразу появился приказ холдинга «Вертолеты России» и все вдруг вспомнили, что «Прогресс» это стратегическое предприятие, выполняющее госзаказ, градообразующее предприятие. Вчера у меня были работники Дальзавода, там тоже 195 человек отстранили от работы. А мы что забыли, что Дальзавод - это основное предприятие судоремонта Тихоокеанского флота, выполняющее гособоронзаказ? Мы через суд и прокуратуру будем добиваться восстановления на работе и оплаты прогулов по вине администрации!» - заявил Беспалов.

Умственная отсталость

Непривычно остро для себя выступил обычно сдержанный председатель бюджетного комитета ЗС ПК, единоросс Галуст Ахоян.

Он задался вопросом, какой выбор есть у государственной власти в сложившейся ситуации с пандемией - смотреть, как умирают люди или оградить тех, кто не хочет вакцинироваться?

«Есть и третий вариант — полный локдаун и остановка экономики. Был у нас Иван Павлов, первый российский нобелевский лауреат. Он говорил, что отказ от вакцинации — это предрассудки, абсурд и признак умственной отсталости. Полностью согласен с ним и готов говорить об этом на всех уровнях. Единственный способ [победить пандемию] – это всех вакцинировать. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Поэтому надо принуждать», - отметил Ахоян.

Коммунисты - тоже за вакцинацию

Коммунистка Надежда Телелюева выступила сдержаннее своих коллег по компартии и была менее категорична в оценках введения QR-кодов. Тем не менее, она поставила ряд обоснованных вопросов.

«Я хочу нормальной, а не издевательской работы с людьми, налоговых льгот для предпринимателей, чьи работники привились. Почему бы не поддержать тех, кто прививку уже сделал, дать им налоговые послабления. Почему нет нормальных разъяснений о безопасности всех этих вакцин? Почему не разрешают иностранные вакцины? Вместо этого я вижу издевательский плакат «Сделай прививку и живи как раньше». Конечно, я за вакцинацию, но подписи против QR-кодов говорят сами за себя, поэтому я буду голосовать против», - сообщила она.

Кстати, выступавший ранее коммунист Беспалов, отстаивавший права арсеньевцев не прививаться, тоже в свое речи подчеркнул, что сам - привит. А его супруга привита дважды.

В итоге, за законопроект проголосовали 25 депутатов, против – 11.

А тем временем, Приморье уже давно преодолело психологическую отметку в более 400 заболевших за сутки. На 24 ноября установлен новый антирекорд – сразу 439 пациентов с коронавирусом и еще семь умерших. Всего с начала пандемии заболели 85 293 приморца, умерли 1373. Приморские врачи настаивают, что главный способ противостоять болезни – массовая вакцинация. На сегодняшний день в регионе привились около 750 тысяч человек, но это по-прежнему один из самых низких показателей по стране.

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