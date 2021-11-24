Как выглядят улицы Владивостока после капитального ремонта, показали в формате было/стало

Безопасные качественные дороги во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ремонтировать городские улицы – это не просто ямы латать. Улицы – это и проезжая часть, и тротуары, и ливневки, и освещение. Нужен комплексный подход. К счастью, во Владивостоке это понимают, и вот уже несколько лет участвуют в специальных федеральных программах, получая финансирование на ремонт самых проблемных улиц.

В этом году под нацпроект «Безопасные и качественные дороги» попали сразу семь улиц, работы по которым уже полностью завершены. Пока специалисты городского управления дорог и благоустройства завершают подготовку документов на следующий год, предлагаем посмотреть, как изменились дороги за этот год.

Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова)

Здесь положил новый асфальт, отремонтировали тротуары, сделали сразу несколько пешеходных переходов и автобусных остановок. Решили и проблему с тротуаром в районе ТЦ «Ладыгина», здесь его не была, а была парковка. Зато теперь пешеходы чувствуют себя в безопасности. Также на Ладыгина построили подпорную стену длиной более 500 метров.

Ладыгина. Фото: Анастасия Котлярова

Окатовая (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой)

Помимо асфальта и тротуаров здесь оборудовали блинную пешеходную зону в стороне от дороги. Обустроили популярную остановку рядом с кольцом Терешковой. А на тротуарах появилась тактильная плитка.

Окатовая. Фото: Анастасия Котлярова

Харьковская (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой)

Ремонт Харьковской и Окатовой одновременно – логичное решение. Ведь эти улицы продолжают друг друга. Так что жители Первомайского района должны быть довольны вдвойне.

Харьковская. Фото: Анастасия Котлярова

Бородинская (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока)

Длинную одностороннюю улицу отремонтировали на всем ее протяжении. Обустроили пешеходные переходы и тротуары. Особенно заметно здесь решение облачить одну из сторон улицы, рядом с которой проходит река и теплотрасса, специально брусчаткой.

Бородинская. Фото: Анастасия Котлярова

Посьетская (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской)

Уже несколько лет подряд под нацпроект попадают дороги на Эгершельде. Постепенно практически вся уличная сеть здесь преобразилась. В этом году повезло Посьетской и Адмирала Захарова, а это туристически привлекательный исторический центр города.

Посьетская. Фото: Анастасия Котлярова

Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской)

Адмирала Захарова. Фото: Анастасия Котлярова

Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута)

Вместе с ремонтом дорог и тротуаров здесь заменяли участки труб теплотрассы. А чтобы новый асфальт на улице с большим уклоном продержался как можно дольше, ремонтники сделали особый упор на водоотведение.

Ватутина. Фото: Анастасия Котлярова

В мэрии рассказали, что при проведении комплексного ремонта дорог был уложен в два слоя асфальт на проезжей части, благоустроены пешеходные зоны, установлены новые остановочные павильоны, отремонтированы сети ливневой канализации и инженерных коммуникаций, восстановлены лестницы и подпорные стены, установлены новые дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесена разметка.

Напомним, что в этом году во Владивостоке за счет городских средств и субсидий краевого бюджета, а также средств от Минвостокразвития были отремонтировано около 30 улиц. Еще более чем по 100 адресам провели восстановительные работы на поврежденных участках.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03