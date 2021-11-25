После введения QR-кодов в транспорте на Камчатке автобусы ходят пустыми - соцсети

В салоне не было ни одного пассажира Фото: Михаил ФРОЛОВ

Введение QR-кодов на Камчатке для пассажиров местных авиалиний и межмуниципальных автобусов, похоже, все-таки сказалось на заполняемости рейсов. В соцсетях появилось видео, где автобус на Мильково готовится к отправлению без пассажиров. Очевидцы сообщают, что это не единичный случай.

- Я снимала видео. Вот так и поехал. Я вам больше скажу, и утренний такой же ушел. Мне жаль компании, перевозчики тоже понесут убытки и не малые. А это дети, жены, мамы и папы без средств к существованию. Плачевно, - пишет Натали Кирицева.

Напомним, что на Камчатке с 23 ноября требуется предъявлять QR-коды при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края, а также для рейсовых автобусов. Местные власти сразу же отчитались о том, что первые рейсы отправились без проблем.