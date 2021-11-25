Во Владивостоке горит подстанция, несколько улиц остались без света

Пожар на Луговой Фото: принтскрин видео.

25 ноября во Владивостоке загорелась подстанция «Луговая» (ДРСК). Информацию подтвердили энергетики. Из-за пожара без электричества остались улицы: Луговая, Фадеева, Светланская, Пушкинская.

- На трансформаторной подстанции «Луговая» сетей ДРСК произошла авария. На эту минуту пожар локализован. Сейчас специалисты приступили к устранению последствий происшествия,- сообщили в мэрии.

На место прибыли ГИБДД, они регулируют движение. Полностью дорогу перекрывать не стали, а только одну полосу. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огромные клубы едкого черного дыма было видно из разных районов города, к счастью в результате пожара никто не пострадал.

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