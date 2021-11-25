Анатолий Смирнов: Мы не думали, что это будет так сильно и эмоционально

Анатолий Смирнов. Фото: из личного архива

Уже более семи лет Анатолий Смирнов руководит Тихоокеанским симфоническим оркестром в Приморской филармонии. Его проекты на слуху и привлекают не только старшее поколение, но и молодежь. О классике и современности Анатолий Павлович побеседовал с корреспондентом «КП-Владивосток».

Билеты быстро раскупают

- На днях на площадке филармонии завершился Международный джазовый фестиваль. Кто из его участников смог вас особенно поразить?

Безусловно, Стивен Митчелл, звезда открытия фестиваля. Наверное, это самый высокий уровень в джазе, какой только может быть. Я и все зрители в зале были в восторге. Он пел джаз 20-30-40-х годов 20 столетия. Он не просто стоит на месте и поет, у него каждая музыкальная фраза связана с движением. Это изумительно!

В начале сентября у вас была премьера – «Легенды русского рока». Как придумали эту программу?

Наш оркестр несколько лет исполняет программу «Рок-хиты», в которой звучат шлягеры западных рок-групп. Эта концертная программа вызвала очень большой интерес у зрителей: билеты на эту программу раскупались очень быстро, и всегда был очень теплый прием зрителей. Музыка в таком, необычном исполнении многим нравится. Это звучание не четырех легендарных музыкантов рок-группы, это целый симфонический оркестр. Явный интерес зрителей к программе «Рок-хиты» подтолкнул нас к мысли о подобной программе с шлягерами советских рок-групп.

В основном мы выбирали знаковые шлягеры советского рока и рок-музыки 2000-х годов и в итоге подобрали очень интересную программу, которая не оставила равнодушным ни одного человека, находящегося в концертном зале. Этот концерт своего рода и дань памяти многим советским рок-музыкантам, которых уже нет с нами. Честно говоря, мы даже не думали, что это будет так сильно и эмоционально.

Как вам играть рок?

Я в молодости играл на гитаре, на бас-гитаре, на синтезаторе, на ударной установке. Начинал играть еще со школы, был участником различных ансамблей, в том числе и рок-групп. Играл и в армии и после. Будучи студентом в консерватории продолжил играть в разных эстрадных коллективах. Мы исполняли и западный рок, и русский, и советский, и украинский. Эта музыка для меня близка, потому что я чувствую ее изнутри.

- Так и молодежь можно в филармонию завлекать.

- Вы правы. Возможно, кто-то впервые пришел на концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и услышал, что мы играем такую интересную музыку, они могут потом прийти и на наши классические концерты. У нас очень интересные концерты. Мы довольно часто выступаем с музыкантами самого высокого уровня. Я уже говорил, что мы играем и рок, и джаз, и классику, выступаем с фольклорными и народными коллективами – оркестр у нас многожанровый! Это связано и с тем, что Дальний Восток, и Владивосток в том числе, не так богат оркестрами. Это в Москве и в других крупных городах существует много оркестров, которые специализируются на музыке определенного стиля или жанра, а наш оркестр исполняет музыку различных стилей и направлений, включая самые современные произведения. Зрители к нам приходят разные и хотят слушать музыку разных направлений, стилей и жанров. Да и музыкантам интересно играть произведения, которые вызывают такой большой отклик у зрителей.

Концерты в филармонии привлекают как взрослое поколение, так и молодежь. Фото: из личного архива

- Чем вы сами любите заниматься в свободное время?

- Я люблю читать и слушать аудиокниги писателей. Недавно я с большим удовольствием прослушал «Кавказского пленника», а сейчас слушаю «Хаджи-Мурата» Льва Николаевича Толстого. С удовольствием познакомился с «Очарованным странником», «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова, переслушал его «Левшу».

- А если говорить о музыке, то, может, есть любимый композитор?

- Здесь мне легче говорить, потому что я, как профессиональный дирижер и немного композитор, постоянно живу в звуках музыки, которую нам оставили великие композиторы. Так сложилась моя судьба, что я изучал, исполнял совершенно разную музыку. В музыкальной школе, в музыкальном училище и консерватории я учился как баянист, пел в церкви, играл в цирке, в армии служил в духовом оркестре, играл в эстраде. Но, в конце концов, меня потянуло на классическую музыку, на более масштабные формы – симфонию, оперу и балет. Я получил второе высшее образование как оперно-симфонический дирижер. Из русских композиторов очень люблю Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова, Глинку, Мусоргского, Прокофьева и многих других. Из европейских композиторов мне очень близок Бах, Моцарт, Бетховен, Лист, Шопен и многие другие. Очень люблю музыку Малера! Из оперных композиторов мне близок Чайковский, Римский-Корсаков, Бизе, Верди, Пуччини. Пуччини замечательный оперный композитор, у него страсти просто кипят, и он умеет очень сильно передать накал человеческих страстей, средством инструментальной музыки и вокала.

Впечатление усиливается

- Вы устаете эмоционально или физически от какой-то музыки?

- Восприятие просто слушателя и профессионала немного разное. Если я беру новое произведение, я в него вникаю, погружаюсь, сразу открываю книги и пытаюсь понять, откуда эта музыка пришла к композитору, почему он ее написал, и ищу все, что с этим связано. И начинаю находить то зерно, которое проросло и было стимулом композитору написать то или иное сочинение. Музыка передает чувства, которые невозможно выразить словами! Музыка величайшая из искусств! Когда я разучиваю новое произведение то два или три раза слушаю его в разных исполнениях, потом сам открываю партитуру и пытаюсь понять, как бы мне хотелось сыграть. Музыка по-разному действует на меня как на дирижера. Иногда на некоторых концертах куда-то улетаешь, подхватывает волна. Это идет и от сильных идей композитора и, конечно же, от конкретного исполнения. Происходит какое-то волшебство, если оркестр играет очень хорошо и правильно передает то, что задумал композитор, от этого всегда исходит очень сильное эмоциональное излучение.

- Помню, как ваш оркестр и хор ДВФУ исполнял «Кармину Бурана» Карла Орфа. Это непередаваемо!

- Да… Карл Орф написал музыку на песни, которые были в книге поэтов рубежа XII-XIII веков. Даже сама мысль, о том, что поэты писали эти стихи семь-восемь веков назад, уже будоражит. Карл Орф в своей кантате писал не о том, что его окружает, а копнул в глубину веков, попытался в звуках попасть в созвучие тех текстов – поэтов - вагантов, которые написали эти стихи очень давно. И ему это удалось. В этой книге были самые разные стихи: о любви, о дружбе, о застолье в таверне. Композитор выбрал 24 песни из большого количества стихов, нашел свое особое музыкальное звучание и написал удивительное, по своей красоте, произведение.

- Будут ли еще проекты с хором ДВФУ?

- С руководителем хора ДВФУ Еленой Александровной Петуховой мы работаем над подготовкой нового произведения. Это эмоционально очень сильное произведение – «Реквием» Моцарта, траурная заупокойная месса. Это шедевр! Моцарт не успел полностью закончить «Реквием», полностью успел закончить только семь номеров, остальные номера остались в набросках. После смерти композитора «Реквием» был закончен его учениками. Это одно из самых сильных музыкальных произведений из когда-либо написанных за всю историю человечества. Человек уходит в мир иной, понимая, что земная жизнь заканчивается и начинается другая - светлая, радостная и вечная. Это уже космос!

Сейчас хор активно работает над разучиванием «Реквиема», который прозвучит на открытии фестиваля «Дальневосточная весна» в апреле 2022 года. Когда несколько коллективов работают вместе, усиливается общее впечатление от восприятия музыки.

- Как вы относитесь к зрителям в джинсах?

- Все зависит от программы концерта. Если мы играем рок-музыку, то это нормально. Рок-музыка тесно связана с такой одеждой. Если мы играем музыку Баха, Моцарта, Бетховена, Вагнера, Малера, Чайковского или Мусорского, не хотелось бы, чтобы наши слушатели приходили на такие концерты в джинсах. Когда на концерте звучит классическая музыка XVIII-XXI столетий и в концертном зале находятся мужчины в галстуках и смокингах, а женщины – в замечательных красивых платьях, то создается особая возвышенная атмосфера. Музыканты своей игрой дарят зрителям те эмоции, которые вложил в то или иное произведение композитор, при этом сами получают заряд эмоций, которые получают от слушателей музыки.

В этом мире все проходящее - а музыка вечная!